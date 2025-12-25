Na Kopaoniku devet staza u funkciji, od 27. decembra gondola počinje sa radom

U Ski centru Kopaonik trenutno je u funkciji devet ski staza: Krst, staza broj 3, Mašinac, Mali Karaman, staza 8a, Karaman greben, Malo jezero, Pančićev vrh, kao i poligon za početnike. Skijašima i borderima su na raspolaganju i četiri ski puta, kao i osam instalacija, saopštila su Skijališta Srbije

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, sistemi za veštačko osnežavanje su u punoj funkciji, te se u narednom periodu očekuje puštanje u rad dodatnih ski staza i instalacija. Skijališta Srbije obaveštavaju posetioce da od danas prestaje da važi popust od 30% na poludnevne i jednodnevne ski karte, a sve ski karte će se prodavati po redovnim cenama. Tokom čitave skijaške sezone važi popust od 5% na kupovinu ski karata putem veb prodavnice Skijališta Srbije.

U funkciji je i noćna staza Karaman greben, u terminu od 18 do 22 časa, a od 27. decembra sa radom počinje i gondola Brzeće – Mali Karaman.

Radno vreme ski centra Kopaonik od 25. decembra do 7. januara je od 8 i 30 do 16 časova, a gondole od 8 i 30 do 15 i 30.

Izvor: Bruski kofer

Foto: arhiva Grad