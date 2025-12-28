Zimska čarolija na ledu u Trsteniku

Na Omladinskom trgu u Trsteniku će 29. decembra u 11 časova biti svečano pušteno u rad klizalište koje će biti otvoreno svakog dana od 10 do 22 časa

Dođite da zajedno osetimo praznični duh i pravu zimsku atmosferu na ledu. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u zimskim radostima u srcu Trstenika, poručuju nadležni.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik