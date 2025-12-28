Danas su Materice

Materice se slave drugu nedelju pred Božić. Ovo je najveći hrišćanski praznik majki i žena

Toga dana deca porane i unapred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad zavežu svoju majku, za noge, na isti način, kao što su njih majke vezivale na Detinjce. Majka se pravi da ne zna zašto je vezana. Deca joj čestitaju praznik, a majka onda deli deci poklone, i na taj način se dreši. Na isti način se vežu i sve udate žene, koje se dreše poklonima deci: kolačima, ili nekim drugim slatkišima.

Praznik Materica se u novije vreme svečano proslavlja i u našim hramovima, naročito po gradovima. Pobožne žene u dogovoru sa sveštenikom pripreme prigodnu akademiju sa programom, u kome učestvuju deca sa prikladnim recitacijama i pevanjem, a onda deca vezuju prisutne starije žene. One im se dreše poklonima i pripremljenim paketićima, knjigama, krstićima itd. Negde se organizuje poseta bolnici, naročito dečjim odeljenjima, gde se deci nose pokloni, što daje ovom prazniku pun hrišćanski smisao.

U ranijem periodu (19. vek), deci su davani fišeci sa poslasticama: smokve, urme, roščići, rahatlokum, leblebija, badem, „pečati od šećera žuti i crveni“, „sudžuci“ nadeveni orasima ili bademima; početkom 1920-tih je uobičajeno davanje „skupih igračaka“.