U vremenu starog Kruševca: Taško Načić o svom gradu za „Pobedu“

Postavljeno: 27.12.2025

„Tamo nikada nisam sam, društvo su ma i na prve doživljaje, one bandere poređane sredinom ulice; miris mastiksa koji mi je poziv odredio čini mi se da osetim uvek kad prolazim pored zgrade u kojoj je pozorište bilo; pa ona nezaboravna švercovanja zadataka, kolebanje između nestašluka i podvale, sve to i… pun sam, pun… Tamo, u Kruševcu, u svakoj njegovoj ulici, na svakom parčetu, nikada nisam sam… Zato nestrpljivo i krajnje radosno očekujem neko gostovanje da bih se još jednom našao na kruševačkoj pozornici, da se još jednom setim svega što su mi donele radosne godine u Kruševcu…“

Nedeljne novine „Pobeda“, Kruševac 1961. godine

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu

Pamtenik: Nikola Pašić, državnik i kruševački graditelj

