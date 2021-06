Svečanost povodom godišnjice osnivanja VP doma

Prigodnim programom uz prisustvo brojnih zvanica Vaspitno – popravni dom obeležio je 74 godine od dana kada je prvi štićenik došao u tu, po mnogo čemu jedinstvenu ustanovu u Srbiji

Proslava godišnjice Vaspitno – popravnog doma protekla je u znaku velikog jubileja koji ove godine obeležava Kruševac te su članovi dramske sekcije VP doma izveli dramatizovan odlomak iz romana Ivana Pudla „Srpska prestonica“.

– U proteklim godinama radnici i štićenici ove ustanove dali su skroman, ali bitan doprinos modernizaciji i nesmetanom funkcionisanju našeg grada. Naš grad i lokalna zajednica uvek mogu da računaju na našu pomoć na putu kojim smo svi zajedno krenuli, a to je da stvaramo moderan i lep grad, a da se pritom ne odričemo naše slavne prošlosti – kazao je upravnik VP doma Miloš Ristić.

Tokom proteklih godinu dana očuvanje zdravlja štićenika je bio prioritet.

– Mogu da kažem da smo u tome uspeli, nismo imali zaraženih među štićenicima. Prošla godina je bila jako teška zbog pandemije korona virusa, ali smo mi u tim uslovima uspeli da održimo visok nivo rada i nastavimo sa našim aktivnostima. U ovom trenutku najvažnije je to što smo izvršili revakcinaciju naših štićenika, do nedavno oni nisu bili u mogućnosti da koriste vanzavodske pogodnosti, dok sada oni koji su revakcinisani imaju to pravo – istakao je Ristić.

Napomenuo je da će ove godine biti osveštana crkva apostolima Filimonu i Onisimu, koja se nalazi u sklopu Vaspitno – popravnog doma.

– Crkva će u godini jubileja biti osveštana i data na korišćenje našim štićenicima i svim našim sugrađanima i gostima našeg grada, na šta smo veoma ponosni jer je i po tome naša ustanova jedinstvena – istakao je on.

VP dom je u proteklom periodu nastavio sa poboljšanjem uslova rada i boravka štićenika i njihove reintegracije u društvo. Takođe, prošireni su kapaciteti za proizvodnju cveća.

– Imamo veliku proizvodnju cveća, svake godine unapređujemo proizvodnju i to je u ovom trenutku jedan od najvećih brendova naše ustanove – dodao je Ristić.

Programu obeležavanja 74. godišnjice VP Doma prisustvovali su brojni predstavnici gradske vlasti te predstavnici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, sudova, tužilaštava, Bezbednosno informativne agencije, javnih preduzeća i ustanova.

Inače, Vaspitno – popravni dom u Kruševcu osnovan je 1947. godine, a reč je o ustanovi poluotvorenog tipa. Trenutno je u njoj 180 štićenika, a može da primi 350 štićenika.

D. M.