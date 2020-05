Na oko sedamdeset odsto planiranih površina u Rasinskom okrugu obavljena je setva kukuruza, a očekuje se da bi taj posao u našem Okrugu mogao da bude završen do 10. maja

– Trenutne padavine su malo zaustavile setvu, ali je ona pri kraju, najveći deo planiranih površina je posejan. Kiša je dobrošla svim zasejanim površinama jer će omogućiti bolje nicanje, dalji porast i uspešnu primenu herbicida – kaže stručna savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Radojka Nikolić.

Očekuje da će setva biti završena do 10. maja, a razlog za to što ona do sada nije obavljena, iako su vremenski uslovi bili veoma povoljni je to što mnogi poljoprivrednici nemaju svoju mehanizaciju te čekaju da dodju na red.

U Rasinskom okrugu kukuruz bi trebalo da bude zasejan na 40 hiljada hektara.

Sadašnje padavine odgovaraju i svim zasejanim strnim žitima, pšenici, ječmu, jer su došle posle sušnog i toplog perioda.

Nakon prolećnih radova, koje poljoprivrednici privode kraju, pred njima će uskoro biti kosidba, priprema i senaža lucerke.

Nikolićka objašnjava da se poljoprivrednici za sve savete u vezi sa priremom sena, senaže ili silaže od lucerke mogu da obrate stručnjacima ovdašnje PSSS jer mnogi proizvođači taj posao obavljaju prvi put, a za njegovo dobro sprovođenje su veoma bitni vlažnost i tehnološki postupak.

J.B.

Setva kukuruza pri kraju

