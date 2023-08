Očekuje se dobar prinos kukuruza

U Rasinskom okrugu kukuruz je zasejan na oko 40.000 hektara, a setva je trajala do polovine maja zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Hladno i vlažno vreme u maju usporili su rast i razvoj biljaka. Međutim, padavine i više temperature u junu i gotovo pravilan raspored padavina u julu, veoma su povoljno uticali na rast i razvoj kukuruza, kaže savetodavac za ratarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, Radojka Nikolić, i dodaje:

– Oprašivanje i oplodnja obavljena je u povoljnim uslovima, tako da je formiranje zrna bilo dobro i sada možemo reći da je klip dobro razvijen, a kukuruz se trenutno nalazi u fazi mlečne zrelosti zrna. Sada su povoljni uslovi za završetak faze zrelosti kukuruza. Krajem avgusta se očekuje i početak pripreme silaže od cele biljke kukuruza, a ona se u našem Okrugu priprema na negde oko 10.000 hektara. Uglavnom je rade stočari koji drže krupna grla stoke, odnosno koji se bave govedarskom proizvodnjom, za koju je neophodna njena priprema.

– Očekujemo dobar prinos silaže. Sklop biljaka je dobar, porast je prosečan. Pripremu treba početi kada je zrno u fazi voštane zrelosti i biljke žuto – zelene boje – preporučuje Radojka Nikolić.

Berba kukuruza će početi u zavisnosti od vremenskih uslova, pre svega od temperature i od padavina. Očekuju se dobri prinosi na parcelama gde je primenjena potpuna agrotehnika, i to preko 8 tona zrna po hektaru, a tamo gde je niži nivo agrotehnika, od 4 do 6 tona po hektaru. Berba ranijih hibrida počeće sredinom septembra, a kasnijih do kraja septembra. Može se reći da od svih ratarskih kultura jedino kukuruzu odgovaraju ovolike padavine u letnjem periodu, kažu u PSSS Kruševac.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači koji žele da urade kontrolu plodnosti zemljišta, mogu se obratiti ovoj službi, gde će nakon analize zemljišta dobiti i preporuku za đubrenje.

O. M.