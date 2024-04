Setva kukuruza počinje 10. aprila i trajaće do kraja meseca

Na području Rasinskog okruga kukuruz će biti zasejan na oko 40.000 hektara, od toga 30.000 hektara je opredeljeno za proizvodnju kukuruza u klipu i zrnu, a na oko 10.000 hektara naši poljoprivrednici i stočari obično pripremaju silažu (gaje hibride koji su namenjeni za pripremu silaže). Optimalni rok za setvu kukuruza za naše područje je od 10. aprila do kraja meseca.

O ovoj temi smo razgovarali sa Radojkom Nikolić, savetodavkom za ratarstvo PSSS Kruševac.

– Potrebno je pratiti vremenske uslove, stanje temperature zemljišta koja treba da bude od 12 do 15 stepeni u setvenom sloju do pet centimetara i da zemljište bude dovoljne vlažnosti. Temperature više od proseka za ovo doba godine, dovele su do isušivanja površinskog, setvenog sloja zemljišta. Tamo gde poljoprivredni proizvođači nisu stigli da zatvore brazdu posle duboke obnove zemljišta, tu će doći do značajnog isušivanja i gubitka vlage u zemljištu, pa će biti i teža predsetvena priprema zemljišta. Naša je preporuka da poljoprivredni proizvođači ne žure sa setvom, već da obiđu svoje njive kako bi videli u kakvom je stanju zemljište što se tiče vlažnosti i temperature, pa tek onda da odluče kada će sejati kukuruz. Period od setve do nicanja treba da bude što kraći da bi se iskoristila za energija klicanja koja postoji u zrnu, da bi kukuruz krenuo što pre da se razvija – poručuje Nikolić.

Postoji veliki izbor hibrida kukuruza, pa poljoprivredni proizvođači ne moraju da žure sa setvom. Ukoliko zakasne, postoje hibridi srednje vegetacije pa tako mogu sve svoje planirane površine da zaseju.

Iz PSSS Kruševac preporučuju našim poljoprivrednicima da tamo gde su brdski tereni i pliće zemljište ne seju hibride 600 grupe zrenja jer neće dobiti očekivane prinose. Tamo gde proizvođači nisu u mogućnosti da primene sve agrotehničke mere, preporuka je da zaseju hibride grupe 400 i 500 jer su oni kraće vegetacije i bolje podnose visoke temperature i sušu, a po prinosu su bliži hibridima 600 grupe zrenja. Zato se hibridi 400 i 500 grupe sve više šire jer mnogo lakše otpuštaju vlagu zrna i bolji su za brže načine gajenja.

Ukoliko se zakasni sa setvom preporuka je da se seju hibridi 300 grupe zrenja do kraja maja meseca.

– Nakon razoravanja lucerišta i posle ozimih leguminoza, zemljište može da se pripremi i da se poseju hibridi kraće vegetacije. Postoje i hibridi za pripremanje silaže koji su selekcionisani za ovu namenu. Oni imaju bolju svarljivost. Naša preporuka proizvođačima je da gaje upravo ove hibride koji su posebno namenjeni za pripremu silaže. Potrebno je povećati količinu semena za desetak procenata kako bi se dobila što veća silo-masa – ističe Nikolić.

Naši poljoprivrednici poslednjih godina sve više gaje kukuruz za kombajniranje. Svi oni koji imaju uslova za čuvanje i skladištenje u silose su uglavnom stočari koji to zrno koriste za pripremu različitih koncentrata za svoje krave i tovnu junad.

– Sada je i optimalno vreme da se poseje lucerka, kojoj pogoduje toplo, vlažno i dobro pripremljeno zemljište. Naši poljoprivrednici imaju i domaće sorte iz Instituta za krmno bilje Kruševac i iz Instituta Novi Sad, tako da su sve to dobre kulture koje mogu da gaje. Poslednjih godina se na našem području širi i proizvodnja suncokreta jer je on jako tolerantan na visoke temperature i sušu. Optimalni rok za setvu ove kulture je april mesec – kaže Nikolić.

Posle setve a pre nicanja kukuruza, potrebno je da se obavi zaštita herbicidima u zavisnosti od očekivanih korova na parceli. Ukoliko su u pitanju uskolisni korovi, potrebno je primenjivati preparate za uništavanje uskolisnih, a ako ima širokolisnih, koristiti one za širokolisne korove. Ako su u pitanju i uskolisni i širokolisni korovi, uzeti kombinaciju herbicida koja može da uništi ove korove. To je jako bitno jer korovi u početnim fazama razvoja uzimaju kukuruzu vodu, hranu i svetlost.

O. Milićević