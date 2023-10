Saveti stručnjaka za sigurno i efikasno skladištenje kukuruza

Miholjsko leto još uvek traje u Srbiji, pa poljoprivredni proizvođači koriste poslednje tople dane u godini da završe berbu kasnih hibrida kukuruza. Zbog toga, iz PSSS-a Kruševac ističu važnost njegovog pravilnog skladištenja

Kukuruz se obično lageruje u silosima, tavanima, magacinima i drugim skladištima. Iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac obaveštavaju poljoprivredne proizvođače da pre samog unošenja kukuruza, odnosno lagerovanja, treba pripremiti sam skladišni prostor za kukuruz.

– Sama skladišta treba prvo isprazniti i to tako što ćemo odstraniti prošlogodišnje ostatke lagerovanog kukuruza. Posle ovog mehaničkog čišćenja skladišta, izvodi se „hemijsko čišćenje“, odnosno vlažna dezinsekcija kojom se vrši uništavanje prisutnih štetočina – insekata koji su zaostali na raznim mestima skladišta. Za ovu namenu, odnosno tretiranje skladišta, preporučujemo insekticid ACTELIC50 EC (a.m. PIRIMIFOS-METIL) koji se primenjuje dva dana pre unošenja kukuruza – ističe Sandra Miletaković, savetodavac za zaštitu bilja.

Nakon same berbe, a pre skladištenja, potrebno je u što kraćem roku smanjiti sadržaj vlage u zrnu da bi se zaustavio razvoj gljiva, njihova fiziološka aktivnost i produkcija mikrotoksina. Sušenje zrna do 14% vlage treba obaviti u roku od 24 do 48 časova posle berbe.

Nakon sušenja treba izbegavati skladištenje toplog zrna u hladna skladišta, jer će se pojaviti kondenzacija. Iz navedenog razloga, potrebno je ohladiti zrno do 2-5°С posle sušenja, a pre skladištenja, poručuju iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac.

– S obzirom da u našoj zemlji od ukupne poljoprivredne proizvodnje najveći deo pripada manjim proizvođačima, mogućnosti veštačkog sušenja kukuruza su male. Stoga se kukuruz uglavnom suši prirodnim putem i čuva u koševima ili različitim prilagođenim skadištima. U takvim uslovima zrno koje ne bi smelo sadržavati više od 24% vlage, treba pažljivo pregledati i odbaciti sve klipove sa promenjenom bojom, ispucalim ili isklijalim zrnima, mehanički oštećene klipove, kao i delove kočanke i nečistoće. Ovakav način sušenja bezbedan je samo ako je atmosferska vlaga 55 do 75%, a temperatua od 4 do 15°С – navodi Sandra Miletaković.

Prilikom skladištenja, treba obezbediti ispravno higijensko stanje skladištenja pre unošenja kukuruza i održavati higijenu tokom skladištenja. Neophodno je odvojiti prošlogodišnji rod od ovogodišnjeg, kao i ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do pojave kondenzacije.

Takođe, potrebno je sprečiti mehaničke povrede i povrede od insekata. Sam skladišni prostor mora imati nesmetan protok vazduha ili da se svakodnevno provetrava. Uz to, poljoprivrednom proizvođaču se savetuje da održava odgovarajuću temperaturu u skladištu i redovno prati pojavu truleži na klipu i ukoliko uoči, odbaci bolesne klipove.

Prateći ove smernice, poljoprivrednici će osigurati da njihov kukuruz ostane kvalitetan i bezbedan tokom skladištenja, čime će očuvati vrednost svog prinosa.

Foto:Pixabay.com

N. L.