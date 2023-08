Akcija uklanjanja divljih deponija

Projekat uklanjanja divljih deponija čiji je početak danas najabljen, realizuje Grad Kruševac u saradnji sa Javnim komunalnom preduzećem Kruševac. Obuhvaćeno je 6 deponija na teritoriji grada, a procena je da se na njima nalazi oko 250 kubika otpada

– Vrednost projekta je 1.600.000 dinara, učešće Grada je 20 %. Ove godine smo imali poplave, a kada imate takva smetlišta koja idu u vodotokove, prave se problemi, zapušavaju kanali, plave domaćinstva i poljoprivredni usevi. Zato apelujemo na građane da otpad odlažu na lokacije predviđene za to, a ne pored puteva. Vidi se napredak, ima sve manje smetlišta i to u manjim količinama, uglavnom kubik do dva nekog otpada – rekao je pomoćnik gradonačelnice za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Ivan Parezanović.

Direktorka Javnog komunalnog preduzeća Kruševac Snežana Radojković istakla je značaj ovakvih akcija:

– Mi smo za ovaj period planirali da uredimo 6 lokacija. Uglavnom su u pitanju prigradska naselja i obično se radi o kabastom i građevinskom otpadu. Ali, nažalost nečesto nailazimo i na leševe uginulih životinja i otpad koji nije primeren da se nađe ovde. Jednom nedeljno naše preduzeće odvozi otpad sa seoskog područja, a nekoliko puta nedeljno u gradskom području. Jedan smo od nekoliko najzelenijih i najčistijih gradova u Srbiji, a nadam se da ćemo uskoro moći da se pohvalimo i najmanjim brojem divljih deponija – zaključila je Snežana Radojković.

