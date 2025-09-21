Reč stručnjaka: Kukuruz šećerac

Proizvodnja kukuruza šećerca je veoma isplativa a gajenje je slično običnom, merkantilnom kukuruzu. Zemljište treba pripremiti u jesen kada se unosi i stajnjak i NPK đubriva u skladu sa agrohemijskom analizom zemljišta. Ova proizvodnja je intenzivna, sklop biljaka je veći i zato na osnovu analize zemljišta treba prilagoditi mineralnu ishranu

Ukoliko se setva obavlja u leto kao naknadni usev, treba obaviti pliće oranje-20 cm uz dobru predstvenu pripremu. Seje se u više navrata s razmakom setve od 10-15 dana kako bi berba bila kontinuirana od sredine jula do kraja oktobra.Seje se u redove 60x 20cm. Dobre proizvodne rezultate na manjim parcelama dala je setva na 50 x 50 cm sa po dva zrna u kućici, kada se postiže oko 100000 biljka po ha.

Kukuruz šećerac voli plodna, humusna i dosta vlažna zemljišta. Period vegetacije traje 90 dana. Potrebno je navodnjavanje svakih 15 dana i češće, tada treba vršiti i prihranjivanje. Ukoliko su biljke slabije razvijene, tanke, nedostaje azot. Ako listovi imaju ljubičastu boju, nedostaje fosfor, a ako su listovi po rubovima crveni nedostaje kalijum koji je potreban u vreme formiranja klipa.

Klipovi kukuruza šećerca se beru ručno sa komušimom. Berbu treba obaviti ujutru dok je niža temperatura i skloniti ga u suvu i hladnu prostoriju pre transporta. Ukoliko se bere uveče može se nakvasiti vodom, kako bi se što duže sačuvala vlaga, nakon čega se ocedi i transportuje na tržište.

Kukuruz je savršena namirnica za tople dane i treba ga pripremiti istog dana kada je ubran.

Radojka Nikolić, savetodavac za ratarstvo

PSSS Kruševc

Foto: Freepik.com/stockking