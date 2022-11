Reč stručnjaka o zaštiti maline i kupine u jesenjem periodu

U toku jeseni u zasadima maline i kupine potrebno je sprovesti određene mehaničke i hemijske mere zaštite.

-Sve osušene i izdanke sa simptomima orezati i ukloniti iz zasada, a izdanke koji su doneli rod ukloniti do osnove. Prilikom rezidbe obratiti pažnju da li u zasadu postoje izdanci sa zadebljanjima, koja su nastala kao posledica napada malininog prstenara ili malinine muve galice. Takvi izdanci se takođe uklanjaju do osnove, iznose iz zasada i uništavaju – navodi Slađana Rilak, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Dodaje da je u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača žute rđe izdanaka i lista kupine, ljubičaste pegavosti izdanaka maline i kupine, sušenja izdanaka maline i kupine, kao i prouzrokovače pegavosti lista, u zasadima je neophodna primena fungicida na bazi bakra.

–Od fungicida se mogu primeniti preparati: nordox 75 WP (a.m. bakar – oksid ) u koncentraciji 0,2 odsto ili cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid ) 0,35 odsto ili everest (a.m. bakar – hidroksid ) 0,4 odsto. Za razliku od ostalih voćnih vrsta, za primenu navedenih mera u malinjacima i kupinjacima nije uslov opadanje lišća – precizira ona.

Preporučuje da se tretiranje obavi po suvom vremenu, bez vetra, i po mogućstvu u najtoplijem delu dana, uz upotrebu veće količine tečnosti, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

J.B.