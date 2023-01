Reč stručnjaka: Usevi pšenice u dobrom stanju

Usevi pšenice su trenutno u dobrom stanju, iako je setva jesenas, zbog vremenskih uslova, kasnila, odnosno obavljena van optimalnog roka.

-U predzimskom periodu, odnosno u novembru i decembru nismo imali niskih temperatura, bilo je dovoljno vlage i možemo reći da je nicanje bilo dobro, sklop biljaka je dobar, nije bilo oštećenja zbog mraza, nije bilo golomrazice – podseća savetodavka za ratarstvo u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi, Radojka Nikolić.

Ona navodi da su trenutno usevi pšenice u dobrom stanju, ali da sve zavisi od kasnijih vremenskih uslova, dodajući da je poželjno da bude snežnih padavina koje bi zaštitile biljke.

–Sada su padavine redovne, pogoduju jer su umerenog intenziteta, nismo imali obilne padavine koje bi zbog zadržavanja vode bile štetne. Poželjno bi bilo da su nešto niže temperature sa snežnim pokrivačem kako bi pšenica prošla svoje fenofaze razvića, koje se prelaze na nižim temperaturama, da bi se određeni procesi u biljkama odradili. Trenutno stanje je tri do četiri lista ili možda početak bokorenja, jer je bilo toplote pa se biljke razvijaju, a nisu u fazi mirovanja, kao što bi trebalo u decembru i januaru – precizira naša sagovornica.

Inače, pšenica je posejana na oko 12 hiljada hektara u Rasinskom okrugu, a setva je, umesto do sredine oktobra trajala do 20. novembra. Do kašnjenja je došlo jer je, zbog prethodnih vremenskih uslova, kasnila berba kukuruza.

J.B.