Reč stručnjaka: Kako zaštiti povrtarske kulture od pamukove sovice

Pamukova, odnosno, kukuruzna sovica velike štete nanosi plodovitom povrću (paradajz, paprika, plavi patlidžan…), kukuruzu i mahunarkama, a može se javiti i na cveću. Rasprostranjena je u svim toplijim predelima sveta, a usled promene klimatskih uslova, sa izuzetno toplim letima i blagim zimama, sve je brojnija i u našoj zemlji. Veoma je proždrljiva, hrani se na oko 250 različitih gajenih i korovskih biljaka. Oštećeni plodovi su neupotrebljivi, brzo trule i propadaju, te gube tržišnu vrednost. Zbog svega navedenog ubraja se u ekonomski značajne štetočine.

–Ova sovica ima dve do tri generacije godišnje, u povoljnim uslovima može imati i više. Prezimljava kao lutka ili gusenica u zemljištu, a odrasle jedinke se sreću od maja do septembra meseca. Ženke polažu jaja pojedinačno, eventualno u manjim grupama od 2 do 3 jaja na lišću i plodovima– objašnjava savetodavka za zaštitu bilja u kruševačkoj PSSS, Slađana Rilak.

Jaja su u početku bele boje i sa razvojem menjaju boju tako da pred piljenje imaju braonkastu boju sa tamnijim oreolom.

– U trenutnim vremenskim uslovima embrionalni razvoj može da potraje svega nekoliko dana, te se proizvožačima preporučuje redovan obilazak useva i pregled na prisustvo jaja i gusenica. Štete nanose gusenice koje se hrane lišćem i generativnim organima, ali su najveće usled ubušivanja larvi u plodove. Napadnuti plodovi su zaprljani izmetom i podložni truljenju usled infekcije nastale prouzrokovačima raznih vrsta truleži- ističe naša sagovornica.

Dubokim jesenjim oranjem parcela, moguće je uništiti 80 odsto prezimljujućih formi.

–Poštovanje plodoreda je obavezna mera borbe protiv kukuruzne sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, preporuka je primena insekticida na bazi aktivne materije indoksakarb (Avaunt 15 EC) ili hlorantraniliprol (Coragen 20SC) ili biološki preparat Lepinox Plus. U cilju sprečavanja ubušivanja gusenica u plodove, za suzbijanje gusenica, upotrebiti insekticide sa aktivnom materijom emamektin benzoat (Affirm 095 Sc, Ema…), a u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici) dozvolu za primenu imaju insekticidi sa aktivnom materijom deltametrin (Scatto), flurohloridon (Sivanto prime)– savetuje Slađana Rilak iz ovdašnje Poljoprivredno savetodavne i stručne službe.

D.P.