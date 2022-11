U toku imunizacija protiv gripa, na raspolaganju još 4.450 doza  

Za mesec dana u Rasinskom okrugu vakcinu protiv sezonskog gripa primilo je 9.200 ljudi. Za one koji žele da se vakcinišu, preporuka je da to učine do kraja novembra

Kako bi se na vreme stvorio imunitet protiv gripa, rizične grupe bi vakcinu trebalo da prime što pre, najkasnije do kraja ovog meseca. To mogu učiniti na vakcinalnim punktovima u domovima zdravlja, a na preporuku izabranog lekara.

U Rasinskom okrugu se sa imunizacijom krenulo pre mesec dana, a ukupno je u domove zdravlja raspoređeno 13.650 doza.Reč je o četvorovalentnoj vakcini protiv gripa koja pored tipa AH1N1 sadrži i tipove AH3N2 i dva tipa B virusa gripa.

Vakcina se preporučuje svim osobama starijim od šest meseci sa hroničnim bolestima plućnog i kardiovaskularnog sistema, licima sa metaboličkim poremećajima kao što je dijabetes, bubrežna disfunkcija, hemoglobinopatija, potom onima sa hroničnim neurološkim poremećajima i malignim oboljenjima, licima sa imunosupresijom uključujući lica sa HIV-om, osobama sa funkcionalnom i anatomskom asplenijom, te onima kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva ili organa.

Preporuka je da vakcinu prime i sve osobe starije od 65 godina, kao i zaposleni u gerontološkim centrima, te odrasli i starija lica smeštena u socijalno zdravstevnim ustanovama i zaposleni u tim ustanovama.

Vakcina protiv gripa, kako se navodi na sajtu Batuta, može se dati istovremeno sa vakcinom protiv korona virusa ili sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.

