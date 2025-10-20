Radovi na Starom groblju i novi parking u Zmaj Jovinoj do kraja godine

Na kruševačkom Starom groblju od 18.septembra se vrše radovi koji podrazumevanju izgradnju grobnica na parceli VII, kao i izgradnju parkinga u Zmaj Jovinoj ulici. Kako su nam naveli iz JP za urbanizam i projektovanje, rok za završetak radova je 90 dana

Naime, na Starom groblju se trenutno sprovode radovi u II fazi koji podrazumevaju izgradnju grobnica za višestruki ukop na parceli VII, i kompletnu izgradnju pristupnih staza i infrastrukturno opremanje parcele VIa, gde je planiran klasičan ukop u zemlji, kompletno ograđivanje kompleksa i ozelenjavanje, naveo je Miloš Jović, direktor JP za urbanizam i projektovanje.

Staro groblje sa proširenjima

Investiciona vrednost radova je 29.621.783,14 dinara, bez pdv-a. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada, dok je izvođač radova preduzeće Aleks-gradnja 19 doo.

Radovi na izgradnji parkinga u Zmaj Jovinoj ulici su takođe započeti 18. septembra i rok za završetak radova je 90 dana. Planirano je da kapacitet parkinga obuhvati 121 parking mesto.

Vrednost investicije je 21.469.488,30 dinara bez pdv-a i sredstva su obezbeđena iz budžeta Grada Kruševca. Izvođač radova je grupa ponuđača „PAJIĆ-COMERC“ DOO STALAĆ, koji je noslilac posla i „ROAD SAFETY DESIGN“ DOO.

Novo groblje sa proširenjem

– Što se tiče proširenja Novog groblja, planski dokument je usvojen i na osnovu njega treba izvršiti eksproprijaciju pa će se nakon toga pristupiti projektovanju i izgradnji planiranog proširenja – zaključio je Miloš Jović.

N. L.