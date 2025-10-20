Hitna pomoć: Za dva dana obavljeno 190 pregleda

Postavljeno: 20.10.2025

Tokom proteklog vikenda je na terenu obavljeno 45 pregleda, dok je ambulantu posetilo 145 ljudi. Što se tiče cele sedmice, na terenu su ekipe reagovale 131 put, a u ambulanti su dežurni lekari pregledali 321 sugrađana

Proteklu nedelju obeležili su saobraćajni udesi, u kojima je jedna osoba izgubila život, u saobraćajnoj nezgodi u Đunisu 14.10. u 19 h i 55 min ,a 5 osoba je bilo povređeno, pružena im je prva pomoć i transportovane su u Urgentni centar.

U ambulanti Službe hitne medicinske pomoći javljali su se hronicni pacijenti, među kojima su najčešći bili kardiovaskularni i pacijenti koji boluju od hroničnog bronhitisa. Takođe i dalje su aktuelne respiratorne infekcije, koje su najčešće virusnog porekla, a manifestuju se povišenom telesnom temperaturom, sekrecijom iz nosa,kašljem i malaksalošću, a leči se simptomatskom terapijom u početku, uz pomoć antipiretika, vitamina i tečnosti – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara: Oprez u saobraćaju, hronični pacijenti da uzimaju redovno svoju terapiju.

