Hitna pomoć: Za dva dana obavljeno 190 pregleda

Tokom proteklog vikenda je na terenu obavljeno 45 pregleda, dok je ambulantu posetilo 145 ljudi. Što se tiče cele sedmice, na terenu su ekipe reagovale 131 put, a u ambulanti su dežurni lekari pregledali 321 sugrađana

Proteklu nedelju obeležili su saobraćajni udesi, u kojima je jedna osoba izgubila život, u saobraćajnoj nezgodi u Đunisu 14.10. u 19 h i 55 min ,a 5 osoba je bilo povređeno, pružena im je prva pomoć i transportovane su u Urgentni centar.

– U ambulanti Službe hitne medicinske pomoći javljali su se hronicni pacijenti, među kojima su najčešći bili kardiovaskularni i pacijenti koji boluju od hroničnog bronhitisa. Takođe i dalje su aktuelne respiratorne infekcije, koje su najčešće virusnog porekla, a manifestuju se povišenom telesnom temperaturom, sekrecijom iz nosa,kašljem i malaksalošću, a leči se simptomatskom terapijom u početku, uz pomoć antipiretika, vitamina i tečnosti – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara: Oprez u saobraćaju, hronični pacijenti da uzimaju redovno svoju terapiju.

J.S.