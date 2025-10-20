Književno veče u čast šest decenija rada varvarinske Srednje škole

Postavljeno: 20.10.2025

Povodom velikog jubileja, 60 godina postojanja i uspešnog rada, Srednja škola Varvarin organizuje svečano književno veče posvećeno predstavljanju hronike „Šesta decenija Srednje škole u Varvarinu 2015-2025”. Književno veče će biti održano večeras u 18 sati u Multimedijalnoj Sali Opštinske biblioteke Varvarin

Hronika obuhvata najznačajnije događaje, postignuća, generacije učenika i nastavnika koji su obeležili poslednjih deset godina rada ove obrazovne ustanove, nastavljajući tradiciju kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja mladih u temnićkom kraju.

Književno veče biće prilika da se prisutni podsete bogatog nasleđa škole, ali i da se istakne njen kontinuirani doprinos lokalnoj sredini u oblasti obrazovanja i kulture.

Izvor i foto: Temnić info

Na „Fijakerijadi Srbije“ u Čitluku sve rase konja naše zemlje

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. oktobar 2025., 16:11
 

Uglavnom vedro
15°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1022 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 1.8 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top