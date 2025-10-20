Književno veče u čast šest decenija rada varvarinske Srednje škole

Povodom velikog jubileja, 60 godina postojanja i uspešnog rada, Srednja škola Varvarin organizuje svečano književno veče posvećeno predstavljanju hronike „Šesta decenija Srednje škole u Varvarinu 2015-2025”. Književno veče će biti održano večeras u 18 sati u Multimedijalnoj Sali Opštinske biblioteke Varvarin

Hronika obuhvata najznačajnije događaje, postignuća, generacije učenika i nastavnika koji su obeležili poslednjih deset godina rada ove obrazovne ustanove, nastavljajući tradiciju kvalitetnog obrazovanja i vaspitanja mladih u temnićkom kraju.

Književno veče biće prilika da se prisutni podsete bogatog nasleđa škole, ali i da se istakne njen kontinuirani doprinos lokalnoj sredini u oblasti obrazovanja i kulture.

