Mali podsetnik: Zimske gume obavezne od 1.novembra

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, zimske gume postaju obavezne na svim vozilima od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko se na kolovozu nađu sneg, led ili poledica. Ovo znači da, u zimskim uslovima, vozači moraju imati sve četiri zimske gume sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S), a dubina šare na gumama ne sme biti manja od četiri milimetra. Pored guma, deo zimske opreme uključuje i lance za sneg, koji se koriste na putevima gde je to propisano saobraćajnim znakom.

Stručnjaci savetuju da zimske gume treba koristiti ne samo kada padne sneg, već i kada temperatura vazduha padne ispod sedam stepeni Celzijusa. Razlog je jednostavan: zimske gume su dizajnirane da pružaju bolju upravljivost i prianjanje pri nižim temperaturama, dok letnje gume postaju tvrđe i gube efikasnost. Zbog toga se savetuje da zimske gume budu na vozilu tokom čitavog perioda od novembra do aprila, čak i ako sneg nije konstantno prisutan.

Kazne za nepoštovanje ovog zakona su značajne. Ako vozač u periodu od 1. novembra do 1. aprila koristi letnje gume u uslovima kada na putu ima snega, leda ili poledice, može se suočiti sa kaznom od 10.000 do 20.000 dinara. Za odgovorna lica kazna je u rasponu od 6.000 do 50.000 dinara, dok za pravna lica kazne mogu biti od 60.000 do čak 800.000 dinara.

Međutim, postoji tolerancija u slučaju da nema zadržanog snega, leda ili poledice na putevima. Ako su kolovozi suvi, zakon ne zahteva obaveznu upotrebu zimskih guma, i vozači neće biti kažnjeni ukoliko koriste letnje gume. Ova pravila omogućavaju fleksibilnost, ali se preporučuje vozačima da budu oprezni i da, i pored povoljnijih vremenskih uslova, zimske gume drže na vozilu tokom hladnijih meseci radi veće sigurnosti.

