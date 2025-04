Iz FK Napredak insistiraju na regularnosti

Posle poraza u Subotici u kruševačkom superligašu ne kriju nezadovoljstvo suđenjem glavnog arbitra Danila Nikolića i njegovih asistenata iz VAR sobe. Tim povodom održana je danas i konferencija za medije

Prvi poraz posle osam uzastopnih gostovanja, na kojima je Napredak upisao sedam pobeda, uz jedan nerešen ishod, je mnogo bolan. Koliko zbog gubitka značajnih bodova u borbi za opstanak, još više zbog nepravde doživljene od onih koji su zaduženi da na terenu dele pravdu. Vođenje ovom utakmicom je povereno glavnom sudiji Danilu Nikoliću iz Lovćenca, sa saradnicima, koji su takođe iz vojvođanskog regiona. Nije to protiv pravila, ali nije preporuka, još manje je poželjno, kada se sastaju dva kluba u borbi za opstanak.

Posle prospavane noći, hladne glave, usledile su analize i u Napretku su odlučili da više ne ćute, jer nepravda kojoj su na terenu bili izloženi fudbaleri, mnogo boli! FK Napredak se oduvek bori za interese srpskog fudbala, između ostalog i tako što u svojim redovima nema strance, jer želi da pruži priliku našim fudbalerima da napreduju i razvijaju se, i nikako ne zaslužuje ovakav tretman. Izdvojene su na kraju četiri (ne)sporne situacije, u kojima su Čarapani oštećeni. Prva je viđena u 38. minutu, kada je fudbaler Spartaka Pereira napravio više nego očigledan prekršaj nad Karaklijićem, koji uopšte nije sankcionisan. Preostale tri odnose se odnose na nedosuđene penale: 48. minut i prekršaj na ivici šesnaesterca nad Bastajićem, 68. minut – igranje rukom Spartakovog defanzivca Vitorovića u kaznenom prostoru i poslednja u 90. minutu, kada je odbrambeni fudbaler domaćih nagazio Đekovića unutar šesnaeterca. Ostala je mladom štoperu bolna „uspomena“ na taj duel – otečena noga, uz znak pitanja da li će moći da igra protiv Jedinstva. Ni u jednoj od tih situacija u VAR sobi nisu videli prekršaj za najstrožu kaznu!? Neverovatno!

-Dosta sam uzdržan bilo kakvih komentara te vrste posle utakmice, vruće glave sa klupe, ali posle odgledanih snimaka tih spornih situacija, slika govori da ništa nije bilo sporno i da je u tri situacije, u protivničkom šesnaestercu sudija, poštujući pravila fudbalske igre mogao da dosudi, uz asistenciju iz VAR sobe, jer zato VAR i služi, jedanaesterac za nas. Ovom prilikom je direktno uticao, i to više puta, na našu štetu i to je nešto što devalvira sav rad i trud fudbalera, stručnog štaba i Kluba. Mi ne tražimo nikakvu pomoć, tražimo da se sve rešava na terenu i da ko bude bolji – slavi. Ovaj put smo oštećeni i ne samo sada, jer u prošlom prvenstvu smo slali dokaze FSS sa osam utakmica na kojima su sudije direktno uticale na rezultat na našu štetu. Želimo suđenje 50:50 i da ako izgubimo, izgubimo zato što je protivnik bio bolji, a ne zato što je, fugurativno rečeno, brojčano bio jači. Mi nastavljamo da se borimo, iako smo svesni da ovakve stvari mogu da budu odlučujuće i zato dižemo glas, da bi do kraja prvenstva sve bilo regularano i da se na terenu, uz pravdu, odlučuje ko je bolji – poručio je na konferenciji za medije šef stručnog štaba Mladen Dodić.

Koliko je sve uticalo na aktere na terenu, svedočio je i defanzivac Nikola Vukajlović:

-Nije prošlo još ni 24 sata od utakmice. Nismo se ni fizički, ni psihički oporavili. Oporavićemo se fizički brže, ali nam je psihički ovaj poraz jako teško pao. Mislim da smo, zajedno sa stručnim štabom, jako dobro spremili utakmicu i držali je pod kontrolom, neutralisali sve njihove jače strane. Desio se taj prvi gol, ali smo napravili u poluvremenu dogovor u svlačionici i mislim i da smo ga u potpunosti ispoštovali, postigli gol za izjednačenje. Pogodio sam potom i ja stativu, bilo je još šansi, a kada smo posle utakmice pogledali sve te situacije o kojima se priča, baš nam je bilo teško, jer svaki bod može da odluči. Mi se pošteno i hrabro borimo i nadam se da ćemo izboriti direktno opstanak i, nema predaje.

Bilo je potom na konferenciji reči i o utakmici u ponedeljak, sa Jedinstvom, na domaćem terenu, ali do nje ima još vremena, a ova pređašnja je i dalje u prvom planu. Stigla su u Napredak i pitanja iz beogradskih medija: šta misle da je razlog takvog odnosa sudija prema Napretku; šta treba prvo uraditi pošto se pominje skraćenje lige, a sve je više klubova nezadovoljnih suđenjem, kao i kakvo je Napretkovo mišljenje oko predloga Rasima Ljajića da na čelu Sudijske komisije bude stranac!?

Odgovor je bio zajednički: FK Napredak insistira na regularnosti i traži da se poštuju postojeći propisi, a sudije na terenu se dosledno pridržavaju pravila fudbalske igre. Ništa više, ni manje!