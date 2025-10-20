Vreme: Od sutra toplije, ujutru slab mraz

Danas, delom pre podne po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu visoku oblačnost

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 °C, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Kruševcu je danas pretežno vedro, sa temperatuorm od 7°C u prepodnevnim satima. Vlažnost vazduha je 87 odsto, dok je brzina vetra 1 m/s iz pravca jugozapada.

Sutra ujutro slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije uz malu ili umerenu oblačnost i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša.

N. L.