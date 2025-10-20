Futsal: Šiljegovčani bolji od Vlasotinčana

U okviru 3. kola Treće lige „Istok“ u futsalu, KMF Rasadnik iz Velikog Šiljegovca pobedio je SU Rosulju iz Vlasotinca rezultatom 7:3 (6:1)

U kruševačkoj Hali sportova, Šiljegovčani su od samog starta vodili glavnu reč, te su nakon prvih 20 minuta imali ubedljivo vođstvo od 6:1.

Tokom drugog poluvremena, gosti iz Vlasotinca su prepolovili prednost Rasadnika na 6:3, da bi Srećko Rajković u poslednjim sekundama utakmice postigao poslednji gol na utakmici za konačan rezultat – 7:3.

Pored Rajkovića, mrežu Rosulje je dva puta pogodio Milan Miljković, dok su po jednom bili precizni: Miloš Nikolić, Luka Marković, Slavko Savić i Miloš Petković.

Ovom pobedom, Rasadnik se revaširao Rosulji za poraz u finalu kupa Regiona Istočne Srbije koje je krajem prošle godine takođe odigrano u Hali sportova u Kruševcu, a u kojem su slavili gosti rezultatom 2:5 (0:2).

Šiljegovčani su tako došli i do prva 3 boda u prvenstvu, nakon što su u prva dva kola pretrpeli poraze od Pirota kući (1:4) i KMF Midžora 192 (5:2) na strani.

U narednom kolu, koje je na programu 25. oktobra, KMF Rasadnik gostuje Despotu u Despotovcu.

N. L.