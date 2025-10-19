Donacije u hrani i kućnoj hemiji manastiru Svete Marine u Golubovcu

Postavljeno: 19.10.2025

Uspešna realizacija humanitarne akcije Udruženja ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac

U organizaciji Fondacije Brat za Brata i Udruženja ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac uspešno je realizovana još jedna humanitarna akcija – uručena je donacija u hrani i kućnoj hemiji manastiru Sveta Marina u Golubovcu, kod Stopanje.

Zahvaljujemo sestrinstvu manastira Sveta Marina na gostoprimstvu, kao i svim priložnicima i ljudima dobre volje koji su svojim nesebičnim donacijama ugradili sebe u ovu svetinju i pomogli realizaciju ove bogougodne akcije. Ovom prilikom apelujemo na sve ljude dobre volje, institucije i privredna društva da pomognemo u donaciji u uglju, ogrevu, novcu i putem brojnih akcija poboljšanju uslova života sestrinstvu Manastira Sveta Marina, kažu u Udruženju ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac.

Manastir Svete Marine – Ognjene Marije je jedan od najmlađih u Eparhiji kruševačkoj, a nedavno su ovde pristigle tri monahinje, koje čine njegovo Sestrinstvo.

Za pomoć Manastiru Sveta Marina
Fondacija „Brat za brata“
37000 Kruševac
Dinarski račun: 200-3641580101019-89 Devizni račun: RS35200364158010198892 SWIFT:SBPORSBG (EUR USD,CAN) Banka Poštanska štedionica A. D. 11000 Beograd.

Ž. Milenković

