Donacije u hrani i kućnoj hemiji manastiru Svete Marine u Golubovcu

Uspešna realizacija humanitarne akcije Udruženja ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac

U organizaciji Fondacije Brat za Brata i Udruženja ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac uspešno je realizovana još jedna humanitarna akcija – uručena je donacija u hrani i kućnoj hemiji manastiru Sveta Marina u Golubovcu, kod Stopanje.

– Zahvaljujemo sestrinstvu manastira Sveta Marina na gostoprimstvu, kao i svim priložnicima i ljudima dobre volje koji su svojim nesebičnim donacijama ugradili sebe u ovu svetinju i pomogli realizaciju ove bogougodne akcije. Ovom prilikom apelujemo na sve ljude dobre volje, institucije i privredna društva da pomognemo u donaciji u uglju, ogrevu, novcu i putem brojnih akcija poboljšanju uslova života sestrinstvu Manastira Sveta Marina, kažu u Udruženju ratnih veterana „Bojevo Bratstvo“ Kruševac.

Manastir Svete Marine – Ognjene Marije je jedan od najmlađih u Eparhiji kruševačkoj, a nedavno su ovde pristigle tri monahinje, koje čine njegovo Sestrinstvo.

Za pomoć Manastiru Sveta Marina

Fondacija „Brat za brata“

37000 Kruševac

Dinarski račun: 200-3641580101019-89 Devizni račun: RS35200364158010198892 SWIFT:SBPORSBG (EUR USD,CAN) Banka Poštanska štedionica A. D. 11000 Beograd.

Ž. Milenković