Posmatranje kiše meteora na obali Rasine

U okviru pripremnih aktivnosti za predstojeći astronomski kamp na Jastrepcu 2025, astronomsko udruženje „Eureka” sutra u 21 sat organizuje posmatranje kiše meteora na obali reke Rasine, kod crkve Pokrova Presvete Bogorodice

Za posmatranje kiše meteora nije potreban nikakav instrument, već golo oko i da posmatrač bude u sedećem/ ležećem položaju.

Iz „Eureke“ pozivaju:

Pozivamo sve zainteresovane da dođu i ponesu sa sobom ćebad i lepo raspoloženje kako bi posmatrali ovaj fenomen. Ljubitelji astrofotografije mogu poneti fotoaparate (profesionalne), fotografisati noćno nebo i tako uhvatiti meteore. Biće postavljen i teleskop za posmatranje noćnih objekata i Meseca koji će oko 22 sata biti vidljiv zajedno sa Saturnom.

Ova aktivnost je deo projekta „Astronomski kamp Jastrebac 2024” koji se realizuje u okviru LAP -a za mlade grada Kruševca, uz finansijsku podršku Grada Kruševca i pomoć Kancelarije za mlade, Turističke organizacije grada i Centra za stručno usavršavanje.

Inače, Astronomski kamp Jastrebac 2025 održaće se ove godine na planini Jastrebac u okviru Jastrebac Lake Resorta od 14. do 17. avgusta. Kapaciteti kampa su popunjeni. Kamp se realizuje u okviru LAP- a za mlade grada Kruševca i Lokalnog akcionog plana za decu, uz podršku Grada Kruševca, Kancelarije za mlade, Jastrebac Lake Resorta, Turističke organizacije grada i Centra za stručno usavršavanje.

O. M.

Foto: Pixabay