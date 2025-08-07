Slučajevi salmonele i zagađenja Rasine pod istragom

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo saopštenje povodom zabrane prometa velike količine pilećeg mesa zaraženog bakterijom salmonela

Kako se, između ostalog, navodi u saopštenju Ministarstva, farmi živine u Ćićevcu je uručeno rešenje o zabrani daljeg rada, a sve količine zaraženog i nebezbednog mesa biće uništene u skladu sa propisima. To je učinjeno nakon što je 29. jula, tokom redovne kontrole na farmi živine ustanovljeno prisustvo salmonele.

Osim toga, inspekcijske službe Ministarstva utvrdile su da su ostaci klanja živine ilegalno odlagani na gradsku deponiju, čime je stvoren rizik po životnu sredinu. Ovaj segment takođe je predmet daljeg postupanja nadležnih organa.

Podsećamo, AKC „Gnezdo“ je obavestilo javnost da je u periodu od 31. jula do 3. avgusta pronađeno oko 20 mrtvih kokošaka u reci Rasini, duž kupališta u Bivolju. Oni su podneli prijavu protvi NN lica nadležnim inspekcijama, te uputili poziv građanstvu da ukoliko ima određene informacije, može ih dostaviti šefu Odseka veterinarske inspekcije za Rasinski okrug, na telefon 037 444 996.

Postavlja se pitanje da li postoji određena veza između ova dva slučaja? Sa druge strane, Ministarstvo poljoprivrede ističe važnost snažne saradnje svih institucija u zaštiti zdravlja građana i sistema bezbednosti hrane u Republici Srbiji.