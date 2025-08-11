Trayal večeras protiv čačanskog Borca

U okviru drugog kola Prve lige Srbije, fudbaleri Trayala iz Kruševca večeras od 20 časova dočekuju ekipu Borca 1926 iz Čačka na stadionu „Mladost“

Biće to duel dve ekipe koje su sezonu započele na različite načine. Čačani su slavili protiv Dubočice, dok je Trayal uzeo bod na gostovanju Jedinstvu.

Šef stručnog štaba Gumara, Dejan Branković, ističe da očekuje tešku i zahtevnu utakmicu, ali i da veruje u svoj tim:

– Promenili su dosta tim u odnosu na prošlu godinu. Došao je novi šef stručnog štaba koji ima takmičarski stil igre i neće nam biti lako. Posle prvog kola, za nas uspešnog, i boda u Šapcu protiv ozbiljne ekipe Uba koja pretendira za ulazak u Superligu, mislim da treba da budemo obazrivi i mudri protiv jedne dobre i organizovane ekipe Borca. Nadamo se dobrom ishodu, samo da ponovimo naše igre iz pripremnog perioda i prvog kola i mislim da nećemo da imamo problema.