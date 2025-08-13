Šarengrad: Posmatranje Sunca i koncert Kruševac Geta

Tokom predstojećeg vikenda u Zabavnom parku Šarengrad astronomsko udruženje „Eureka” u okviru Astronomskog kampa „Jastrebac 2025“ organizuje posmatranje sunca u subotu u 13 i 30

U nedelju nas očekuje nezaboravno druženje sa članovima Kruševac Geta u 19 časova. Spremite se za spektakl pun smeha, dobre energije i zabave.

Očekuje nas veče za pamćenje uz naše Kruševljane – duhovite, originalne i uvek raspoložene za dobru priču i još bolju atmosferu.

Dođite da se družimo, učimo i posmatramo nebo zajedno.

Foto: Fejsbuk/ Astronomski kamp Šarengrad