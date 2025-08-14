Deo kod Župe bez vode
Postavljeno: 14.08.2025
Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, danas do 15.00 bez vode će biti:
Kruševac – ulice Koznička i Duvanska, Dedina – ulica Šandora Peteﬁja, HI „Župa“, Naučno-tehnološki park, Binkomerc i Goodyear deo koji se snabdeva vodom sa linije iz HI „Župe“.
Takođe, zbog radova na vodovodnoj danas do u istom terminu će doći do prekida vodosnabdevanja u više gradskih i prigradskih naselja: Jasika – Karađorđeva ulica, Gavez, Šanac, Dedina – gornja zona vodosnabdevanja, kao i selo Zebica.
Komentari