Zavijorila se zastava Jastrepca na Elbrusu

Ponovo se zavijorila zastava Planinarsko sportskog kluba Jastrebac na Elbrusu. U ekspediciji njegovog osvajanja bili su članovi kruševačkog Kluba Ilija Tripković, Pavle Celić i Nenad Tripković, kao i Katarina Manić iz „Horizonta” i Dušan Jovanović iz Planinarskog kluba Čelik, koji su i članovi Alpinističkog odseka Jastrebac

Elbrus je ugašeni stratovulkan na Kavkazu čiji zapadni vrh (Zapadni Elbrus) sa nadmorskom visinom od 5.642 m predstavlja najviši vrh Evrope i Rusije. Drugi deo nekadašnjeg vulkanskog grotla je istočni vrh (Istočni Elbrus) sa nadmorskom visinom od 5.621 m. Nalazi se na jugu evropskog dela Rusije, nedaleko od granice sa Gruzijom i udaljen je 65 km od grada Kislovodska.

Danas se na Elbrusu nalazi veliki skijaški centar sa sistemom žičara i gondola koje izlaze do visine od oko 3.800 m nmv na kojoj se nalaze tzv. Dizel skloništa. Skijanje na njegovim padinama traje tokom čitave godine jer se granica stalnog snega nalazi nešto ispod 3.700 m nmv.

Dok se gledišta razlikuju u pogledu raspodele Kavkaza između Evrope i Azije, najrelevantniji moderni autoriteti definišu kontinentalnu granicu kao kavkasku vododelnicu, stavljajući Elbus u Evropu usled njegove pozicije na severnoj strani sliva u Rusiji.

Planinarsko društvo „Jastrebac“ osnovala je grupa zaljubljenika u ovu planinu još davne 1949. godine. Nekoliko godina kasnije izgrađen je i planinarski dom koji je dobio ime po jednom od osnivača kluba Žarku Žariću. Tokom postojanja ovaj klub iznedrio je veliki broj vrsnih planinara i alpinista. Ispenjani su brojni vrhovi širom sveta od Stenovitih planina u Americi do Himalaja u Aziji. Klub se diči i takmičarima u treking ligi Srbije i planinarskoj orijentaciji. Kroz ovo planinarsko društvo, kroz vreme, prošlo je preko 6 000 ljudi.