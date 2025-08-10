Deo Istočne obilaznice biće otvoren za saobraćaj za najviše mesec i po

Radovi na izgradnji dela Istočne obilaznice oko Kruševca od naplatne rampe Kruševac Istok na Moravskom koridoru do mosta preko Rasine u Dedini počeli su 2023. godine. U jednom trenutku izgradnja je prekinuta zbog imovinsko – pravnih odnosa koji su potom rešeni pa su radovi nastavljeni u januaru ove godine.

Nakon što je završena izgradnja nadvožnjaka nedavno je počelo i asfaltiranje u dužini od 2 kilometra.

Šef gradilišta iz građevinskog preduzeća „Tehnogradnja”, Milan Ignjatović ocenjuje da će sve biti završeno i da će ovaj deo Istočne obilaznice biti otvoren za saobraćaj za najviše mesec i po dana.

–Asfaltiranje je završeno, a postavljene su i zaštitne ograde, vertikalna signalizacija. Preostalo su još radovi na mostu, trotoaru i hidroizolaciji asfalta. Urađena su sva tri sloja asfalta od mosta preko Rasine do petlje Kruševac Istok. Ostalo je još da se odradi horizontalna signalizacija- rekao je Ignjatović.

Istočna obilaznica oko Kruševca radiće se u pet etapa u ukupnoj dužini oko 8 kilometara od isključenja sa Moravskog koridora na petlji Kruševac Istok do Bruskog puta koji vodi ka Kosovu i Metohiji i Kopaoniku.

Ukpna vrednost radova je 820 miliona dinara. Novac je obezbedilo JP Putevi Srbije, koje je i nadzorni organ. Izvođač radova je kruševačko preduzeće Tehnogradnja.

Pored toga što će rasteretiti saobraćaj, Istočna obilaznica oko Kruševca će uticati na manje zagađenje jer će se rasteretiti kako putnički, tako i teretni saobraćaj.

