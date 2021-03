Pitali smo za vas: Zbog čega je uklonjeno zelenilo sa Trga ?

Rekonstrukcija Trga kosovskih junaka uveliko traje, a u prethodnim danima brojni sugrađani su fotografijom zabeležili uklanjanje zelenila i izrazili zabrinutost da će ga na Trgu zameniti beton i pločice. Povodom ovog pitanja razgovarali smo sa nadležnima iz JKP Kruševac i Direkcije za urbanizam koji su nam rekli da je uklanjanje zelenila plansko i da će na novom, rekonstruisanom Trgu biti više zelenila nego što ga je ranije bilo

U JKP Kruševac kažu da se njihovo preduzeće uvek trudi da sačuva zdrave sadnice, te da je zbog toga drvored javora ispred Kocke presađen u park Bagdala. Seku se samo one sadnice koje su degradirane i koje ugrožavaju infrastrukturu, tvrde u ovom preduzeću.

– Zdrave sadnice javora smo presadili u park Bagdala. Mi uvek presađujemo sve što možemo, do seče dolazi kada za to postoji razlog, a to je kada je stablo degradirano ili ako ugrožava bezbednost sugrađana i instalacija. Seča se vrši samo po nalogu Komunalne inspekcije. Nedavno su uklonjena zdrava stabla ispred Hemijsko – tehnološke škole, zato što je korenov sistem oštetio vodovodnu i kanalizacionu mrežu, pa škola zbog toga nije mogla normalno da funkcioniše – kaže direktorka JKP Snežana Radojković.

JKP, dodaje ona, neprekidno i u kontinuitetu vrši ozelenjavanje na teritoriji grada, a za novi Trg priprema se novo zelenilo.

– Tokom decembra i u februaru smo zasadili preko 50 stabala u parkovima Bagdala i Borjak. Drvoredi u gradu se neprekidno dopunjuju. Prošle godine smo dobili sredstva od Ministarstva za zaštitu životne sredine za pošumljavanje što smo i uradili na padini kod Novog groblja. Nadamo se da ćemo i ove godine dobiti sredstva. Što se tiče Trga naravno da će biti zelenih površina, ali ovaj put u nekom novom obliku, modernijem i lepšem – navodi Radojković.

Iz Direkcije za urbanizam nas uveravaju da će nakon rekonstrukcije na Trgu biti više zelenila nego što je bilo do sada.

– Ukupna površina Trga kosovskih junaka obuhvaćena projektom rekonstrukcije je 20.076 m², uključujići saobraćajnice, pešačke i zelene površine. Nove zelene površine zauzimaju oko 2.400 m², a postojeće zelenilo obuhvatalo je površinu od oko 1.900 m² – kaže pejzažni arhitekta u Direkciji za urbanizam i projektovanje Jelena Gajić.

Po njenim rečima, jedan od osnovnih ciljeva projekta je da se obezbede površine za visoko zelenilo, odnosno listopadno i četinarsko drveće. Zbog toga je formiran sistem „zelenih baštica“ koje prate tok pešačkog kretanja, a koje će biti delimično oivčene zidićima na kojima se nalaze klupe. Na ovim delovima naći će se visoke i srednje vrsta lišćarskog drveća, kao i četinari dekorativnih formi i nisko žbunje.

– Zelena traka prostiraće se duž cele biciklističke trake a u njoj će se naći nisko žbunje. Na delu trotoara u Balkanskoj ulici pored zgrade Kocke i Maksija planira se sadnja drvoreda od visokih lišćara u sklopu zelenih traka između trotoara i biciklističke staze. Mala fontana na delu platoa ispred zgrade Suda osmišljena je sa sistemom žardinjera koje se poprečno usecaju u vodeni deo, a zelenilo u sklopu njih je zasnovano od žbunastih vrsta. Novi Trg krasiće i 21 pojedinačno stablo koje će se naći u otvorima u popločavanju, dok će se na svim slobodnim površinama naći travnjaci – objašnjava Gajićka.

Ukupno je planirana sadnja 64 sadnice lišćarskog drveća, 39 četinara i 1878 žbunastih sadnica. Usled rekonstrukcije uklonjeno je 11 pojedinačnih stabala lišćara i postojeće zelenilo koje se nalazilo u sklopu žardinjera i zelenih površina pored hotela Rubin, a zadržano je 15 postojećih stabala.

