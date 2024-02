Prihvatilište za pse – Privremeni dom za 300 pasa lutalica

Prihvatilište za napuštene pse u Kruševcu je svečano otvoreno 14. oktobra 2023. godine. U njemu se trenutno nalazi 300 pasa, dok je tokom prethodne godine novog vlasnika pronašlo između 100 i 120 kućnih ljubimaca. Cilj prihvatilišta jeste, sa jedne strane, da se psi lutalice sklone sa ulice i tako izbegnu eventualne probleme, a sa druge strane da prihvatilište kao privremeni smeštaj za pse bude mesto sa koga će se uputiti apel, produbiti empatija, i razviti želja za udomljavanjem pasa

Tokom hladnih zimskih dana, situacija za pse lutalice je dodatno otežana. Napušteni i izgladneli, oni se dovode u kruševački azil koji je nedavno izgrađen po svim evropskim standardima.

Sam problem pasa na ulicama se rešava na sledeći način: Mesne zajednice šalju dopis komunalnoj inspekciji da imaju problem sa psima lutalicama. Nakon toga, komunalna inspekcija daje nalog nadležnoj službi u okviru Javno-komunalnog preduzeća da izađe na teren i pokuša da uhvati psa ili grupu pasa koji su prijavljeni, na human i zakonom propisan način. Takođe, ukoliko sama služba prilikom obilaska grada uoči veću grupu napuštenih pasa, opet u dogovoru sa komunalnom inspekcijom vrši hvatanje psa na javnoj površini.

– Kada smo izvršili hvatanje psa na terenu, vršimo pregled psa i to prvenstveno da li ima čip. Ako pas ima vlasnički čip, mi o tome obaveštavamo komunalnu miliciju i veterinarsku inspekciju pa se nakon toga kontaktira vlasnik. On je dužan da se izjasni zašto njegov pas nije u adekvatnom prostoru i ako je to njegov pas, plaća kaznu za nesavesno ophođenje prema psu. Sa druge strane, ukoliko se utvdi da pas nema čip, pristupa se trijaži životinje koja se smešta u boks za nečisti deo. Tu provodi tri dana i taj rok je određen kako bi se eventualno javio vlasnik, jer uglavnom imamo problem da ljudi u dvorištima drže pse kao kućne ljubimce, a da ih nisu čipovali – izjavila je direktorka Javno-komunalnog preduzeća Kruševac, Snežana Radojković.

Nakon što pas dođe u nečisti deo, veterinar i dežurna služba vrše osnovni pregled. Ukoliko je zdravstveno stanje zadovoljavajuće i nije potrebno da se uključi Veterinarska stanica Kruševac ili neka druga veterinarska ambulanta, onda se na licu mesta vrši čišćenje od unutrašnjih i spoljašnih parazita, vakcinacija protiv besnila i čipovanje psa na JKP Kruševac. Od tog trenutka taj pas postaje vlasništvo Grada i o njemu se stara Zoohigijenska služba Javno-komunalnog preduzeća Kruševac.

Kategorizacija bokseva i novitet u vidu prostora za igru

Postoji dvadesetak bokseva gde se smeštaju psi za koje nadležna služba proceni da se ne uklapaju dobro u grupu ili ako se na terenu nađe ženka sa štencima, pa po nalogu inspekcije mora da bude izolovana.

Zatim postoje prostorije podeljene po jasno definisanim grupama: štenci, ženke manjeg rasta, mužjaci srednjeg rasta, ženke većeg rasta i slično. U okviru tih boskeva se nalaze kućice za smeštaj pasa koje su panelne, sa izolacijom, po svim evropskim standardima gde su smešteni psi.

– Oni tu imaju svoje hranilice, pojilice i tu provode vreme. U okviru prihvatilišta postoji mala ambulanta gde naš veterinar vrši osnovne preglede i sanaciju neke ranice, odradi previjanje ili sve ono što mi možemo na licu mesta da pružimo kao pomoć. Takođe, postoji i prostor gde se vrši priprema hrane za pse, kao i mesto gde se oni kupaju. Ima prostora gde se smeštaju sterilisani i kastrirani psi, jer po Zakonu o dobrobiti životinja i Pravilniku o radu prihvatilišta, nijedan pas koji nije kastriran ili sterilisan ne sme da napusti prihvatilište, sem naravno pasa koji provedu vreme u našem azilu, a zbog opšteg zdravstvenog stanja ne mogu da budu ni sterilisani ni kastrirani, jer ne bi mogli da podnesu jednu takvu hiruršku intervenciju – istakla je Snežana Radojković i nastavila o novini u samom prihvatilištu.

– Novinu predstavlja i jedan mini-park u kome se nalaze sprave za igru pasa. Taj deo je potpuno ograđen i predstavlja mesto gde ljudi koji žele da udome psa mogu sa njime da provedu određeno vreme. Ako potencijalni udomitelj nije siguran, naši radnici izvedu psa na povocu u parkić, gde im se pruža šansa da provedu vreme zajedno i odluče da li je taj pas upravo za njih. Sa druge strane, svakog dana smo otvoreni za saradnju i prosto roditelji koji nemaju uslova da čuvaju pse kod kuće, mogu da dovedu svoju decu, uz naravno maksimalni oprez naših radnika. Uz našu preporuku, mogu da se izvedu štenci, stariji psi, i bez ikakve obaveze udomljavanja, neko vreme provedu sa tim psom u navedenom prostoru.

Proces udomljavanja značajno uprošćen

Ipak, suština ovakvih prihvatilišta za pse jeste njihovo trajno zbrinjavanje kod novih vlasnika. Nakon što mu je pružena nega, napunjen stomak, sređen, očišćen i potpuno zdrav, pas je spreman da nađe sebi novo prebivalište.

Ukoliko neko ima želju da udomi određenog psa koji se tu nalazi, podnosi se zahtev za udomljavanje. Izdaju se bileti od strane Veterinarske stanice ili druge veterinarske ambulante za prevoz psa i plaćaju se takse nakon čega se vrši čipovanje na lice koje želi da ga udomi.

– Trenutno imamo 300 pasa u prihvatilištu, a tokom 2023. godine negde između 100 i 120 pasa je pronašlo svoje nove vlasnike. Među njima je bilo udruženja za zaštitu životinja, ali i privatnih lica. Prosto su različiti načini i tipovi udomljavanja, ali smatram da taj procenat treba da bude veći. Takođe, potrebno je raditi na tome da se što veći broj pasa udomi, skući i nađe svoje nove, buduće vlasnike. Nisu svi psi u stanju da budu udomljeni, da li neki zbog bolesti i starosti, a opet o tome odlučuje veterinar koji je zadužen za status životinje, da li može da bude data na udomljavanje – navela je direktorka JKP-a.

Kako smanjiti broj pasa lutalica?

Nažalost, sve je veći broj pasa koje nesavesni vlasnici ne žele da čuvaju, pa ih jednostavno ostave na ulici, o čemu je govorila i Snežana Radojković.

– Povećan je značajno broj pasa lutalica koji su zbrinuti u Prihvatilištu, u odnosu na neke ranije godine. Sa druge strane, imamo mnogo veći problem napuštenih pasa. Neretko na javnim površinama nađemo kuje i štence u kutijama. Očigledno ih neko doveze i jednostavno „istovari“ u grupama što stvara veliki problem.

Ipak, direktorka JKP-a je optimistična i ističe odgovornost Grada čije rukovodstvo maksimalno podržava Javno-komunalno preduzeće u rešavanju problema pasa lutalica. Takođe, navodi i odličnu saradnju sa lokalnim udruženjima za zaštitu životinja koja im pružaju dodatnu podršku.

– Ljudi iz udruženja su pravi primer kako se treba ponašati prema životinjama, kao i kako raditi na tome da što veći broj pasa bude udomljen – rekla je Radojkovićeva.

Podizanje svesti i edukacija građana o pravilnom odnosu i odgovornom vlasništvu prema kućnim ljubimcima igra ključnu ulogu u rešavanju ovog problema. Takođe, sterilizacija i kastracija može sprečiti nekontrolisano povećanje pasa lutalica.

Doktor veterinarske medicine iz Veterinarske stanice Kruševac, Ljubomir Lazović ističe da vlasnici dovode svoje kućne ljubimce kod njih na ovaj hirurški zahvat.

– Potrebno je zakazati termin, a nakon same intervencije, period oporavka kod psa traje oko 10 dana. Za to vreme treba voditi računa, jer operacija otvaranja abdomena, posebno kod ženki, predstavlja ozbiljniji zahvat te je potrebno da životinja miruje, bez šetnje, a radni psi da ne rade, odnosno lovački da ne idu u lov – istakao je Lazović koji je potvrdio odličnu saradnju sa Zoohigijenskom službom JKP-a gde gotovo svakodnevno vrši veterinarske usluge ispred Veterinarske stanice Kruševac.

Planovi za budućnost: Proširenje smeštajnih kapaciteta

Svi psi se leče i hrane iz budžeta Kruševca, te je Grad u saradnji sa JKP-om planirao da tokom 2024. godine izradi projektnu dokumentaciju za proširenje postojećeg prihvatilišta.

– Time smo planirali da se izgradi još jedan objekat koji će biti kao jedna bolnica za pse, odnosno velika veterinarska ambulanta gde će moći da se vrši kastracija, sterilizacija i sve ostale hirurške intervencije. Predviđen bi bio i deo za oporavak i čitav jedan medicinski deo. Ono čemu uvek težimo, jeste nova količina bokseva. Proširenje smeštajnih kapaciteta sa željom da to jednog dana postane regionalno prihvatilište za pse, ukoliko to bude u skladu sa zakonskim regulativama moguće – navela je direktorka JKP-a i nastavila:

– Dalje, nama su ideje da izgradnjom sanitarne deponije u Srnju kada se naš postojeći reciklažni centar bude iselio na tu lokaciju gde će biti regionalni centar za upravljanje otpadom, da onda taj objekat koji se nalazi u neposrednoj blizini postojećeg prihvatilišta, da se prosto adaptira, sredi i pretvori u pansionski smeštaj vlasničkih pasa. Jednostavno, potrebe naših sugrađana su takve da ukoliko odu na godišnji odmor, imaju neki prostor sa maksimalnim smeštajnim uslovima, gde bi mogli da ostave svog kućnog ljubimca ukoliko nisu u situaciji da ga povedu.

U starom prihvatilištu u Srnju trenutno ima nekih desetak pasa koji će se do kraja januara 2024. godine preseliti u novi i zvanično jedini prostor za napuštene pse u Kruševcu. Kako budu stizale kućice za smeštaj pasa, tako će oni biti premešteni, a objekti u Srnju će izgradnjom regionalnog centra za deponiju biti srušeni.

Ono što je uvek potrebno prihvatilištu za pse u Kruševcu, naročito tokom zimskih meseci, jeste staro ćebe, jorgan, pa čak i bala slame, jer psi vole da se igraju, te svoje prostirke neretko cepaju i izbacuju iz kućica. Zbog toga se javlja potreba za nabavkom nove količine ćebadi kako bi psima tokom zime bilo toplije.

– Potpuno smo otvoreni za saradnju sa širom društvenom zajednicom. Zbog toga je novi azil smešten dva kilometra od centra grada, kako bismo bili što bliže našim sugrađanima, naročito deci našeg Grada. Prosto želimo da razvijamo empatiju kod dece prema životinjama, kao i da probudimo savest kod starijih sugrađana kako bi pružili dom i utočište nekom psu – zaključila je direktorka Javnog komunalnog preduzeća Kruševac, Snežana Radojković.

Nikola Lazić