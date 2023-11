Kruševački komunalci sa 75 godina iskustva

Javno komunalno preduzeće osnovano je 1948. godine, a podaci prikazuju da se u to vreme radilo na najprimitivniji način pomoću konjskih zaprega. I ako je grad imao samo par ulica, već tada se prepoznala potreba za održavanjem čistoće na javnim mestima

Do 2012. godine preduzeće je imalo brojne teškoće u poslovanju, nije raspolagalo osnovnim potrebama, bila je kreditno zadužena kako bi se zaposlenima isplatile zarade, dug je iznosio preko 120 miliona dinara, radila su samo dva smećara, mnogo stručnih kadrova je napustilo posao i otišlo u potragu za boljim životom.

Danas je JKP Kruševac uspešno Kruševačko preduzeće

Piše: Jovana Stefanović

Danas, 75 godina od osnivanja, Javno komunalno preduzeće obuhvata iznošenje smeća i deponiju, staklenik i rasadnik, prihvatilište za pse, Staro i Novo groblje, Reciklažni centar, naplatna mesta i prodajne objekte u gradu. Zadovoljstvo sugrađana njihovim uslugama smatraju veoma vežnim, pa je cena iznošenja smeća i dalje najniža u Srbiji, iako su sve druge cene porasle.

O napretku, uslovima i budućim planovima razgovarali smo sa direktorkom Snežanom Radojković.

Za čist Grad ukrašen zelenilom

Primarna delatnost Javnog komunalnog preduzeća od nastanka pa do sada jeste javna higijena, odnosno čišćenje i pranje ulica koje se vrši svakog dana, u svako doba, čak i za vreme praznika. Osim toga, ovde spada i reciklaža, iznošenje smeća i deponija, tj. budući Regionalni centar za upravljanje otpadom.

– Najviše polažemo na higijenu i to se jasno vidi kada se prošeta ulicama, a za njom ne zaostaje ni zelenilo u okviru kog postoji rad na terenu i staklenik sa rasadnikom površine tri i po hektara gde se odvija samostalna proizvodnja kompletnog sezonskog rasada koji se nalazi na ulicama Kruševca, 500.000 komada na godišnjem nivou, od semena do biljke koja raste na javnoj zelenoj površini. Poslednjih godina pri ovom segmentu nalazi se održavanje mobilijara za igru dece i rekvizita za rekreaciju odraslih – rekla je direktorka Snežana Radojković.

U vlasništvu JKP-a su sve fintes sprave na teritoriji Grada, košarkaške table i golovi koji se nalaze na sporstkim terenima, stolovi za šah, zaštitni stubići, časovnici, betonske kugle i sl. Uvek se vodi računa jednako o gradu i selima, pazi se da sve aktivnosti budu ravnomerno raspoređene.

Groblja se proširuju

Obim pogrebnih usluga na Starom i Novom kruševačkom groblju znatno je povećan u doba korona virusa. Osim ovih usluga i održavanja gradskih grobalja JKP mnogim seoskim mesnim zajednicama pomaže pri košenju, sređivanju i izvoženju kabastog otpada.

Prema rečima direktorke Radojković u planu je proširenje parcela na Novom groblju i izgradnja Novog groblja 2.

Udomljavanje pasa lutalica

Ova delatnost je poslednjih 16 godina u nadležnosti JKP i dolazi se do zaključka da su psi lutalice jako veliki problem na teritoriji Kruševca, ali i cele Srbije. Grad Kruševac i JKP su zajedničkim snagama uvideli ovu nevolju, prepoznali potrebu za izgradnju azila, intenzivno radili i od Dana oslobođenja Grada on idealno funkcioniše.

– Novoizgrađeni azil je ogromnog kapaciteta, ali će naredne godine biti proširen i pomoći nam da postanemo Regionalni centar za prihvat pasa jer se životinje često razmnožavaju i veliki je odziv građana da svoje štence daju nama, umesto da naše udome, iako na svaki način apelujemo da se to promeni. Osim proširenja, tokom 2024. godine planira se rad na rešavanju problema zloupotrebe mogućnosti za naplatu nakon ujeda psa, formiraće se protokol sa jasnim definicijama šta je ujed, kako se tretira i šta je potrebno od dokumentacije za prijavu istog – ističe Snežana.

Novogodišnja rasveta od sredine decembra

Uporedo sa izgradnjom grada, sve veća je potreba za javnom rasvetom, tako će do kraja godine JKP Kruševac postaviti nove sijalice na čak 855 lokacija. Svetlosna signalizacija je nova delatnost o kojoj se vodi računa bez prestanka, 365 dana godišnje jer je to izuzetno važan segment za bezbednost saobraćaja, iako je semafora sve manje usled obrazovanja kružnih tokova.

– U okviru delatnosti dekorativne rasvete JKP izrađuje projekat za uređenje grada za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, a Kruševac nosi najlepše epitete i dobija nebrojene pohvale za izgled, raspored i kvalitet dekorativne rasvete kojoj se raduju kako najmlađi, tako i svi ostali. Ove godine biće postavljena tokom druge polovine decembra i moći će da se poredi sa ukrasima u manjim evropskim gradovima – rekla je direktorka Radojković.

Osredak – raj za ljubitelje prirode

Vlada Republike Srbije je 2020. godine JKP odredila za upravljača specijalnog rezervata prirode „Osredak“, odnosno za površinu od 257 hektara. Na toj lokaciji se pre mnogo godina iskopavao pesak, a danas su se tu stvorile zelene zajednice, žuti i zlatni lokvanji, stotine novih biljaka i carstvo ptica.

– Ovim rezervatom se danas bave naše najznačajnije naučne institucije, a veliku pomoć pruža naš Institut za krmno bilje koji neprekidno radi monitoring biljaka, ali i Matematički fakultet i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Plan za sledeću godinu jeste nastavak svih dosadašnjih aktivnosti, ali i inovacija – monitoring riba koji će doprineti dobijanju dozvole za rekreativni ribolov za razonodu naših sugrađana – iznosi direktorka.

Zimske pripreme

Od pre dve godine Grad Kruševac je ovom preduzeću poverio održavanje vodotokova drugog reda i hitne intervencije u slučaju potrebe. A potreba je ove godine bilo u više navrata zbog poplava izazvanih velikim količinama padavina.

– Ove godine smo istog trenutka kada se problem pojavio izašli na teren, sanirali posledice poplava i štete koje su poplave nanele na imovini građana i na javnim površinama. Još uvek radimo na toj sanaciji. Saobraćajnice održavamo jer smo jedan od retkih gradova u Srbiji koji na skoro 100% teritorije iznose smeće, sve lokacije moraju biti uređene da možemo vozilima neometano da priđemo – objašnjava Snežana.

Nedavno je JKP Kruševac sproveo veliku akciju jesenjeg čišćenja Kruševca u kojoj je prikupljeno više od 1000 tona kabastog smeća.

Za zimsku sezonu je spremno desetine tona soli, vozila su ispravna. Najviše sredstava, prema rečima direktorke Radojković, ulaže se u opremu radnika jer obuća i garderoba moraju biti na najvišem nivou i izuzetno kvalitetni jer su radnici cele zime na ulicama. Pri prvim snežnim padavinama počinje čišćenje ulica i trotoara, pešačkih prelaza, stepeništa, građanima.

– Gledamo da se što manje optereti budžet naših sugrađana, ali uvek ima onih koji svoje račune ne plaćaju redovno. Mi radimo najteže poslove neprestano i u svim mogućim uslovima, pa isto tako očekujemo da taj rad bude plaćen. Iako se već godinama unazad cena usluga nije povećala, mi izlazimo u susret onima koji imaju problem sa otplatom duga i uvodimo reporograme, odnosno odložena plaćanja, ako to ni tada ne uspe, ne libimo se da iskoristimo pravna sredstva i da pomoću njih naplatimo svoj rad – rekla je Snežana i dodala

– Među nama postoje sugrađani koji svojevoljno pomažu Javnom komunalnom preduzeću i unapređuju izgled svog grada tako što obaveste o novonastalim problemima na ulicama, poput polomljenih grana drveća usled vremenskih nepogoda, prevrnutih kontejnera i slično, ili čak i sami koliko su u mogućnosti tu nepriliku otklone, dok sa druge strane, posebno vikendom, ima onih koji namerno lome stabla, oštećuju zaštitne stubiće i fitnes sprave i odlažu smeće van predviđenog mesta, te je neophodno svakodnevno proširivati svest celokupne populacije o važnosti čistoće i bezbednosti u mestu gde živimo.

U vlasništvu ove firme postoje i prodajni objekti, maloprodaja pogrebne opreme i dve cvećare. Zaduženi su za higijenu dva javna toaleta – u zgradi Kocke i Arheološkom parku, plan za sledeću godinu jeste još jedan toalet u Pionirskom parku.

– Jedino komunalno preduzeće koje ima mogućnost i čast da učestvuje u izgradnji koridora je JKP Kruševac. Dobilo je poverenje konzorcijuma „Behtel-Enka“ i države Srbije da radi ozelenjavanje prve trase od Pojata do Makrešana koja je pohvaljena i postoji nada da će dobiti mogućnost za nastavak ove saradnj e– istakla je direktorka Radojković

– Za 75 godina rada firma će prvi put u istoriji isplatiti jubilarne nagrade zaposlenima. Imamo zaposlene na neodređeno vreme, na određeno do dve godine, nakon čega komisija za zapošljavanje odlučuje o njihovom daljem statusu, radnike pod ugovorom o privremeno-povremenim poslovima i agencijskim ugovorima koje sklapamo sa omladinskim zadrugama. Svaki prekovremeni rad i praznik se plaćaju dodatno. Jedino što ne tolerišemo jeste konzumiranje alkohola, krađe i neprimerena ponašanja i to je donekle razlog zašto nas radnici napuštaju, mada nam to ne predstavlja problem jer u svakom trenutku imamo nebrojeno molbi za zapošljavanje – kaže Radojkovićka.