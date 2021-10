Pitali smo: Šta mislite o kovid propusnicama?

Krizni štab je juče doneo odluku da se od subote (23.oktobar) od 22 sata uvode kovid propusnice. Građani će, počev od subote, morati da pokazuju kovid propusnice ukoliko žele da borave u nekom ugostiteljskom objektu nakon 22 sata. KruševacGrad je istraživao stavove nnaših sugrađana o ovoj meri. I evo vaših odgovora

Građani su podeljeni kada je reč o ovoj temi, neki su potpuno ravnodušni, dok drugi ovo percipiraju kao napad na slobodu kretanja i osnovna ljudska prava. Čini se da su mladi najranjivija grupa, s jedne strane upravo oni predstavljaju populaciju koja izlazi u večernjim časovima, dok su sa druge strane oni u najmanjem procentu vakcinisani.

-Meni je svejedno. Vakcinisan sam i preležao sam koronu, tako da mogu da pokažem i dve propusnice ako treba – kroz smeh govori Nikola Milošević (24)

-Nisam vakcnisan, ali razmišljam da to uradim. Kovid propusnice su glupost jer ni pre se nisu poštovale mere, tako mislim da ni sada neće niko proveravati ljude po klubovima i kafićima. Zamislite kako je to u Beogradu gde i više hiljada ljudi bude na jednom mestu, to ne može da se kontroliše – kaže Stefan Ljubić (30)

-Nema ništa od toga, naročito sad kad krene sezona praznika i kada se studenti i ostali vrate u Kruševac. Biće prepuno i mislim da tu meru niko neće da poštuje. Sve će da bude puno kao i uvek i smatram da je priča o kovid propusnicama glupost – govori Marko Simić (22)

-Meni je svejedno, neka uvedu propusnice, ionako ne pamtim kad sam i ostala u kafiću posle 22 sata – navodi Teodora Minić (26)

-Glupo je što je to uvedeno, pa ljudi će da se organizuju po stanovima i kućama, a to nisu ugostiteljski objekti – objašnjava Nikola Milovanović (22).

Kovid propusnice od subote stupaju na snagu kao najnovija mera u borbi protiv korona virusa. Koliko će biti delotvorna ostaje da vidimo u danim pred nama.

Propusnice, inače, obuhvataju potvrdu o primanju druge, odnosno treće doze vakcine, ukoliko se radi o drugoj dozi ta potvrda ne sme da bude starija od 7 meseci. Takođe, priznavaće se negativan PCR test (ne stariji od 72 sata), negativan antigenski test (koji je validan 48 sati), kao i potvrda da je virus preležan u prethodnih 7 meseci.

S.M.