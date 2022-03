Pijačni prodavci zatvorili tezge, protestuju zbog najavljene fiskalizacije

Fiskalne kase za većinu nas znače prestanak rada, naše porodice ostaće bez egzistencije a grad bez sve tri pijace – poručuju prodavci sa buvlje i obe zelene pijace. U znak protesta od jutros su sve tezge na buvljoj pijaci zatvorene, na Staroj zelenoj rade samo dve, a na Novoj ne rade oni koji prodaju voće i povrće. Prodavci sa nestrpljenjem iščekuju vesti iz Beograda gde će se danas tačno u podne, ispred zgrade Predsedništva, okupiti predstavnici pijačnih prodavaca iz cele Srbije. Peticiju protiv fisklanih kasa u Kruševcu podržali su i brojni kupci koji ne žele da se odreknu trgovanja na način kako je to oduvek bilo na ovakvim mestima

Pijačni prodavac R.N. godinama radi na Novoj zelenoj pijaci, prodaje voće i povrće, ali nije poljoprivedni proizvođač.

– Odavno ovde nema neke zarade, ali drugi posao nemam. Ukoliko budem morao da uvedem fiskalnu kasu, prestaću sa radom, a šta ću posle, ne znam. To je stav i sudbina većine pijačnih prodavaca. Gubimo mi ali gubi i grad, jer ne kaže se tek onako da su pijace duša jednog grada, da ako želiš da upoznaš ljude u nekoj sredini, samo dođi na pijacu- kaže naš sagovornik koji je jutros došao na svoje radno mesto ali tezgu nije otvorio a da li će to biti i konačna odluka, kako objašnjava, zavisi od toga da li će država imati sluha za zahteve pijačnih prodavaca.

Da fisklane kase znače prestanak rada, mišljenja je i naša sugrađanka S.M. koja godinama radi na kruševačkom buvljaku.

–Korona nam je prepolovila prodaju, a aktuelna ratna dešavanja su je desetkovala, dešava se danima ništa ne prodamo. Ljudi su u strahu, lageruju namirnice, a na buvljaku kupuju samo ono što moraju, neki više ni to. Nama je i bez fiskalnih kasa već teško. Čujem da je ministar finansija nedavno izjavio da mi samo plaćamo tezge i da hoćemo da izbegnemo plaćanje poreza, što je netačno. Ja konketno svakog meseca izdvajam za porez 20.000 dinara, za najam lokala 21.000, plaćam industrijsku struju, što mesečno izađe oko 4.000, plus neki sitniji troškovi. Ako na sve te namete moram da plaćam i internet i knjigovođu, onda zaista ne vidim ekonomsku opravdanost da nastavim sa radom– kaže ona.

Objašnjava i to da rad na otvorenom ponekad nije moguć zbog vremenskih uslova, te da je to još jedan od razloga zbog čega fisklanim kasama nije mesto na pijacama.

–Desi se neko nevreme, oluja, vi onda ne možete da radite a kasu morate da odjavite u tačno određeno vreme. S druge strane, treba naglasiti i to da je naše radno vreme limtiirano do 15 i 30, kada se buvljak zatvara, a uz troškove koje imamo, gde je cena zakupa naših tezgi i lokala ista kao da imamo lokal u gradu, trebalo bi i mi da radimo dve smene da bi nešto mogli i da zaradimo-ističe S.M. koja je na buvljaku godinama unazad, a pre toga je imala zanatsku radnju na Staroj zelenoj pijaci.

S.M. naglašava da pijačne prodavce ne interesuje politika, da su ovo građanski protesti.

–Ovo je borba za goli život, ovde rade ljudi koji nemaju alternativu. Prosečna starost prodavaca je 50-tak godina, to su godine kada se teško dolazi do nekog posla, a ima puno i starijih lica, od 70 i više godina, koji su u određenom trenutku ostali bez posla i bili prinuđeni da dođu ovde kako bi zaradili za život i tu ostali do danas. To su ljudi koji nisu otišli da traže socijalnu pomoć već su uredno registrovali trgovinske radnje, u poznim godinama stoje ovde i na plus 40 i na minus 20, kako bi zaradili za ono osnovno. Koliko sam čula i oni ne žele da nastave sa radom ukoliko fiskalne kase budu obavezne– navodi ona.

Da ga posebno pogađaju priče da pijačni prodavci neće fiskalne kase kako ne bi plaćali porez, kazao je za portal KruševacGrad sugrađanin D.P., koji se jutros, kao jedan od predstavnik pijačnih prodavaca iz našeg grada, otputovao u Beograd.

–Nedavno mi je jedan poznanik kazao da ako zarađujemo treba i porez da plaćamo. Zarađujemo malo, a porez plaćamo, i to bi ljudi trebalo da znaju. Ne možete zakupiti tezgu niti lokal na pijacama ukoliko nemate registrovanu trgovinsku radnju ili ukoliko niste registrovani poljoprivredni proizvođač. Ima tu nekih baka koje na pijacu dođu sa korpom jaja i nekoliko kilograma voća i povrća, njih ne računam, ali su i one sastavni deo pijace i treba da postoje, da bi pijačni duh bio potpun– kaže on.

A pijačni duh, kako kaže D.P., nestaće onog trenutka kada na pijačne tezge budu postavljene fiskalne kase.

–Jedna od draži i ono što pijacu izdvaja od prodavnica je cenkanje. To se oduvek ovde radi i nekako mi se čini da ljudi uživaju u tome, da tu nije toliko stvar u uštedi koliko u samom ritualu. S druge strane, kada vam dođe neko ko stalno kupuje na vašoj tezgi i zatraži mali popust kao stalna mušterija, vi ne možete da ga odbijete, jer ćete ga izgubiti kao kupca. Onog trenutka kad uključite kasu, cenkanje više neće postojati i nekako mi se čini da pijace više neće biti pijace- navodi on.

Mišljenja je i da će, ukoliko se budu uvele fisklane kase, polovina odmah odustati od rada na pijaci.

–To govorim na osnovu razgovora sa kolegama prodavcima, a ono što mislim je da će ova druga polovina koja bude ostala, izdržati najduže do kraja ove godine- ističe D.P.

Na pitanje šta očekuje od današnjeg odlaska u Beograd, D.P. kaže da se najiskrenije nada da će naići na razumevanje sa vrha države.

–Peticiju protiv uvođenja fisklanih kasa su potpisali skoro svi prodavci a masovno su nas podržali i kupci. Okupićemo se ispred zgrade Predsedništva, biće nas iz svih gradova, tražićemo da nas primi neko od nadležnih. Pošto nas niko nije udostojio kada smo prethodni put došli ispred Ministarstva finansija, plan je da ostanemo sve dok nas neko ne primi, do sutra ujutru u osam časova. Tako smo prijavili, a na pitanje da li ćemo imati šatore, rekli smo da nećemo jer smo mi navikli da stojimo i na kiši i na suncu i po snegu. Dolazimo sa molbom, dolazimo na mirne proteste, ne intersuje nas politika, odbili smo podršku nekih opozicionih stranaka, ovo je naša borba, borba za čast i opstanak pijaca- navodi na kraju predstavnik Kruševljana na današnjem protestu u Beogradu koji predvodi Udruženje pijačnih prodavaca „Opstanak“.

Podsećamo, nakon 30. aprila ove godine, svi privrednici biće u obavezi da imaju elektronsku fiskalnu kasu, a nova mera biće obavezna i za pijačne prodavce (izuzev poljoprivrednih proizvođača), frizere, kozmetičare, kladionice. Van ovog sistema ostaće advokati i verske zajednice. D.P.