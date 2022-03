Prodavci poručuju: Fiskalne kase će uništiti pijace!

Preduzetnici koji posluju na pijacama, kako propisuju izmene Zakona o fiskalizaciji, usvojene krajem prošle godine, od maja će morati da uvedu fiskalne kase na svojim tezgama. Tu obavezu imaće svi oni koji preprodaju robu ili usluge, ne i poljoprivrednici koji nude svoje proizvode. Preduzetnici kažu da su im kase dodatni namet na već ogromne troškove koje imaju, te da razmišljaju da odustanu od tog posla

-Več plaćam 25.000 dinara godišnji zakup tezgi, na to i 280 dnevni zakup, 15.000 izdvajam za paušalac, a nakon što budem uveo fiskalnu kasu moraću da plaćam i internet i knjigovođu. Posla je ionako sve manje, i bez ovog novog nameta jedva smo opstajali, tako da verujem da će mnogi zatvoriri svoje tezge. Da ne govorimo o tome kako će fiskalne kase raditi na, na primer, minus 15 ili plus 40 stepeni. Pitam se da li je neko uopšte o tome razmišljao- kazao je za portal KruševacGrad jedan od prodavaca koji već godinama ima nekoliko tezgi na Staroj zelenoj pijaci.

Da je ova obaveza kazna za one koji ne rade na crno, mišljenja je jedan od prodavaca koji je takođe želeo da ostane anoniman.

–Vi ovde imate dosta onih koji nemaju prijavljenu radnju a takođe preprodaju poljoprivredne proizvode. Nisu plaćali nikada porez, a sada nemaju ni obavezu da imaju fiskalne kase, tako da ispada da smo samo mi koji plaćamo porez dobili dodatne namete. Ako podignemo cene izgubićemo kupce, a ako ne, poslovaćemo sa gubitkom- tvrdi naš sagovornik.

Prodavci na Novoj pijaci, još uvek se nadaju odlaganju ove odluke.

-Mislim da nije u redu da nam se nameće i ta obaveza. Ima dosta stvari koje je potrebno uraditi pre toga. Ako smo mi baš došli na red za fiskalizaciju onda u redu, ali mislim da će ta odluka biti odložena ponovo. Naročito kod nas, najavljeno je dodatno renoviranje pijace, ukoliko se to obistini mi ćemo da se zatvorimo i nećemo moći da radimo, a samim tim nećemo imati od čega ni da plaćamo porez. Pored toga, ovde nam niko ništa nije obezbedio, ni struju, ni vodu, sve sami radimo, do sada su nacrtali samo ove dve bele linije, a za ostalo se snalazimo kako znamo. U toj situaciji smatram da nije pravično da nam se nameće uvođenje fiskalne kase – rekao je za KruševaGrad jedan od prodavaca sa ove pijace.

Da su ljudi navikli da se cenkaju na pijaci, te da je to jedna od stvari koje pijace čine posebnim mestom za kupovinu, kazao je jedan od prodavaca.

–To je jedan ritual, posebno kupovina tokom vikenda, ljudi vole ovde da dođu sa cegerima, da se cenkaju, prija im i kad malo „odskoči“ vaga, vi ih malo častite a oni zadovoljni. Nije to njima neka ušteda, ali smo navikli tako da funkcionišemo. Toga nema u marketima, a to nećemo moći ni ovde ako moramo da radimo sa fiskalnim kasama– kaže on, dodajući da će fiskalizacijom biti ugušen taj duh pijace koji dugo traje.

Dok oni koji rade na tezgama i uglavnom prodaju voće i povrće a imaju registrovanu radnju nemaju fiskalne kase, prodavci koji posluju u lokalima većinom imaju fiskalni uređaj jer je ta obaveza za njih uvedena znatno ranije.

– Ako možemo mi mogu i oni da imaju fiskalnu kasu. Ništa naš promet nije veći nego njihov, možda je njihov čak i veći. Jedino što možda nije pravdeno je da jedni na tezgama moraju da imaju kasu a drugi ne. Razumem da neko ko donese iz svoje bašte nekoliko proizvoda ne treba da ima kasu, ali je i puno onih koji nisu proizvođači, kupuju od drugih, a deklarišu se kao poljoprivredni proizvođači. E to već nije pravedno– mišljenja je jedna od prodavačica koja na pijaci ne prodaje poljoprivredne proizvode.

Kako je krajem prošle nedelje na jednoj od televizija sa nacionalnom frekvencijom izjavio pomoćnik direktora Poreske uprave, Saša Dulić, prijava za subvenciju za nabavku fiskalne kase važi od 15. marta do 5. aprila, a zahtev se može podneti preko portala ePorezi. Po podnošenju zahteva za subvenciju, novac će brzo biti isplaćen.

Dulić je rekao i to da oni koji prodaju svoje proizvode na pijacama, bilo da su poljoprivredna gazdinstva ili individualni proizvođači, ne moraju da imaju fiskalnu kasu, dok su oni koji nabavljaju i preprodaju robu, po Zakonu o fiskalizaciji, dužni da nabave fiskalne uređaje.

Zbog uvođenja novih nameta, danas je u Beogradu protestovalo više stotina pijačnih prodavaca. Oni traže potpuno ukidanje fiskalizacije za sve pijačne prodavce. Kako se moglo čuti u pojedinim medijima, organizatori skupa kazali su da su uputili dopise svim nadležnim institucijama tražeći ukudanje fiskalizacije, te da će, ukoliko se njihovi zahtevi ne ispune, za nedelju dana protestovati ispred predsedništva.

Podsećamo, nakon 30. aprila svi privrednici biće u obavezi da imaju elektronsku fiskalnu kasu, a nova mera biće obavezna i za frizere, kozmetičare, kladionice. Van ovog sistema ostaće advokati i verske zajednice. S.M. – D.P.