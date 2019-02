NUNS i UNS zatražili istragu o isključivanju kablovskog signala u Brusu u vreme emitovanja ispovesti Marije Lukić

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da je šokirano sabotažom kojom je građanima Brusa i okoline sinoć onemogućeno da gledaju emisiju „Život priča“ čija tema je bila seksualno uznemiravanje Marije Lukić od predsednika opštine Brus Milutina Jeličića

„NUNS ukazuje da sprečavanje emitovanja programa predstavlja krivično delo te da je Krivičnim zakonikom (član 149) za to delo predviđena kazna do godinu dana zatvora, odnosno do tri godine zatvora ukoliko je delo učinilo službeno lice u vršenju službe“, saopšteno je iz tog novinarskog udruženja.

NUNS je naveo da je, prema informaciji Prve televizije, sinoć tokom emitovanja emisije „Život priča“ Brus ostao bez televizijskog signala te da je prema nezvaničnim saznanjima Prve, predsednik opštine najpre tražio od lokalnog kablovskog operatera da isključi signal te telezije da bi, nakon odbijanja distributera da to učini, bila isključena struja u Domu kulture gde se nalaze repetitori.

NUNS je podsetio da je suđenje Milutinu Jeličiću za seksualno uznemiravanje Marije Lukić počelo 7. februara odlukom sudije Osnovnog suda u Brusu Mladena Tipsarevića da novinarima ne dozvoli da prisustvuju glavnom pretresu čak ni kao građani.

Udruženje novinara Srbije (UNS) takođe je zatražilo hitnu istragu i rasvetljavanje svih okolnosti prekida emitovanja kablovske televizije u Brusu u vreme pomenute emisije.

Kako se navodi u saopštenju UNS-a, na društvenim mrežama u to vreme pojavila se informacija da signala nije bilo zato što je nestala struja u blizini Doma kulture u Brusu gde se nalazi repetitor, ali je tom udruženju u EPS-u rečeno da „nije tačno da su oni isključili struju“.

„Pretpostavljamo da je neko u zgradi Doma kulture isključio struju, a to nema veze sa EPS-om“, rečeno je UNS-u.

Novinarka TV Prva i autorka emisije „Život priča“ Tatjana Vojtehovski je UNS-u, kako je preneto u saopštenju, rekla da je „to deo ponašanja lokalnog moćnika“.

– Kabadahijsko ponašanje predsednika opštine Brus govori da može i da isključi struju kako se ne bi gledala emisija i da mu niko ništa ne može. Ovo je pritisak na slobodu medija – rekla je UNS-u Vojtehovski.

Signal kablovske televizije, operatera City servis, preko koga većina građana Brusa prati kablovsku televiziju pojavio se jutros oko pola šest, nakon što je sinoć nešto pre deset nestao, rekao je za krusevacgrad.rs vlasnik tog kablovskog operatera Zoran Radojković.

– Mi smo zakupci poslovnog prostora u Domu kulture, tu nam se nalazi kablovska stanica. Sinoć nešto pre deset sati nestala je struja u celom objektu, zvali smo domara koji održava tu zgradu, ali on je rekao da ne može pre jutra da dođe. Signal je sam jutros došao oko pola šest, nismo ništa popravljali, verovatno je tada struja došla u objekat – kazao je on.

Dodao je da je čudno to što je svuda u okruženju bilo struje te da je samo taj objekat nije imao.

Direktorka Kulturnog centra Brus, u okviru koga radi Dom kulture u tom gradu, Bojana Đošić potvrdila je za krusevacgrad.rs da je sinoć signal kablovske televizije nestao ali je kazala da ne zna razlog jer tada nije bila u Kulturnom centru te da će „domar utvrditi šta se desilo i to prijaviti nadležnim službama“.

Marija Lukić je sinoć na svom fejsbuk profilu objavila da je pet minuta pre emitovanja emisije “Život priča” u Brusu je došlo “do kvara” na kablovskoj mreži te da građani ne mogu da prate TV Prva.

– Nadam se da je malo jasnije sve – napisala je ona u objavi na fejsbuku.

Brusjanin Aleksandar Grbić rekao je za krusevacgrad.rs da se nakon nestanka kablovskog signala sinoć tridesetak građana Brusa okupilo ispred opštine, gde su duvanjem u pištaljke i puštanjem emisije sa telefona izrazili negodovanje zbog nestanka struje u Domu kulture, odnosno zbog prekida singnala kablovskog operatera.

