Novi oglas za prodaju Fabrike ulja u Koševima

Imovina Fabrike ulja u stečaju, koja se nalazi na lokaciji u Koševima, ponovo je oglašena na prodaju, nakon što prvi pokušaj prodaje, održan u decembru prošle godine nije uspeo jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Prodaju je oglasila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja je zadužena za sprovođenje stečaja, koji je u to preduzeće uveden krajem 2015. godine.

U novom oglasu za prodaju imovine Fabrike ulja u Koševima početna cena za nadmetanje je 166,8 miliona dinara, što je za 111,2 miliona dinara manje u odnosu na cenu iz prvog oglasa (278 miliona dinara), objavljenog prošlog novembra. Depozit za učestvovanje na nadmetanju ostao je isti, kao i iznos koji je potrebno izdvojiti za otkup dokumentacije. Nadmetanje je zakazano za 21. mart.

Na prodaju je ponuđena pokretna i nepokretna imovina Fabrike ulja, koja se nalazi na lokaciji u Koševima. Tu je dvadesetak zgrada, odnosno pogona različite namene, među kojima su punionica na 2.353 kvadrata, mašinska kuća od 3.840 kvadrata, betonski silosi, rezervoari za sirovo ulje, fabrička hala za proizvodnju biodizela, podzemni rezervoari za skladištenje sirovina, sušara, crpna stanica, kolska vaga, benzinska pumpa, kotlarnica.

Ukupna površina dve parcele na kojima se nalazi pomenuta imovina je oko 28 hektara.

Zainteresovani kupci do 14. marta mogu da otkupe prodajnu dokumentaciju, koja bez PDV-a košta 300 hiljada dinara. Do istog datuma treba da uplate depozit od 111,2 miliona dinara ili polože bankarsku garanciju na taj iznos. Do 18. marta moraju da podnesu prijavu za učestvovanje na nadmetanju, uz ostalu potrebnu dokumentaciju.

Javno nadmetanje je zakazano za 21. mart, a održava se u Beogradu, u Centru za stečaj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Podsetimo da je kruševačka Fabrika ulja u stečaj otišla krajem 2015. godine, a tome su prethodili neuspešna privatizacija i postupak restrukturiranja. Naime, to preduzeće je 2004. godine tenderskom metodom za 30 hiljada evra kupio tadašnji biznismen Božin Milićević. Fabrika je promenila ime u „Plima M“ te zajedno sa pekarskom industrijom „Branko Perišić“, odnosno „Plima pek“, koju je Milićević ranije kupio, činila poslovnu celinu.

Ugovori o privatizaciji obe fabrike raskinuti su početkom 2012. godine, nakon čega je, u martu te godine, došlo do hapšenja 11 osoba, rukovodilaca u tim preduzećima, zbog sumnje da su zloupotrebili položaj u procesu privatizacije i protivpravno zaradili oko šest miliona evra, na štetu pomenutih fabrika i Republičke direkcije za robne rezerve. Presuda je stigla sredinom 2015. godine, kada je na zatvorske kazne osuđeno pet lica.

Fabriku su, pre uvođenja stečaja, kroz socijalni program sproveden krajem 2013. godine, napustili skoro svi zaposleni.

Prema ranijim podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, u dosadašnjem toku stečajnog postupka na četiri održane prodaje (2017, 2019 i 2020. godine) prodat je deo pokretne i nepokretne imovine Fabrike ulja: vozila, oprema, zemljište-njiva i četvorosoban stan. Time je ostvaren ukupan prihod od 60,208 miliona dinara, koji su namireni su razlučni poverioci, dok potraživanja radnika u dosadašnjem toku stečajnog postupka nisu namirivana.

U trenutku otvaranja stečaja potraživanja razlučnih poverilaca iznosila su 1,93 milijardi, poverioci iz prvog isplatnog reda su potraživali oko 10 miliona dinara, oni u drugom isplatnom redu nešto više od 252 miliona dinara, dok su potraživanja trećeg isplatnog reda iznosila 1,39 milijardi.

