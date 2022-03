Na prodaju delovi nekadašnje „Prve petoletke“

Agencija licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prodaju imovine ili delova imovine više samostalni celina nekadašnjeg trsteničkog giganta Prve petoletke.

Oglašena je prva prodaja stečajnog dužnika „PPT Cilindri“, kao pravnog lica, javnim nadmetanjem.

Kao najvažnije nepokretnosti tog preduzeća navedeni su: deo zgrade industrijskih delatnosti, pekara, magacin gotovih proizvoda, proizvodna hala te zgrada ostalih industrijskih delatnosti. Na prodaju se nude i oprema i zalihe.

Prodajna dokumentacija za to preduzeće košta pola miliona dinara, plus PDV, depozit za učestvovanje na nadmetanju je 58,55 miliona dinara, a početna cena je 146,38 miliona dinara.

Interesenti dokumetaciju mogu da otkupe do 21. marta, do kada je rok i za uplatu depozita ili podnošenje bankarske garancije za iznos depozita. Pijavljivanje za učestvovanje u nadmetanju je do 25. marta, a nadmetanje je zakazano za 30. mart.

Oglas za prodaju nepokretne i pokretne imovine preduzeća „Prva petoletka obezbeđenje“, javnim nadmetanje, objavljen je radi prodaje četiri poslovne prostorije korisne površine 118 kvadrata, koje su deo upravne zgrade na lokaciji tog preduzeća u Ulici Cara Dušana u Trsteniku.

Početna cena za tu celinu je 1,38 miliona dinara, a zainteresovani kupaci treba da uplati depozit od nešto više od 791 hiljade dinara.

Na prodaju se nudi i portirnica od pedesetak kvadrata, po početnoj ceno od oko 376 hiljada dinara, uz obavezan depozit od skoro 215 hiljada diinara.

Zainteresovani kupci najpre treba da otkupe prodajnu dokumentaciju, koja košta 50 hiljada dinara, te da uplate pomenute depozite. To mogu da učine do 22. marta, do 28. marta treba da se prijave za učestvovanje na nadmetanju, koje je zakazano za 31. mart.

Agencija je, takođe, oglasila prodaju dela pokretne i nepokretne imovine preduzeća „PPT promet“. Reč je o 12 imovinskih celina, odnosno zemljištu na različitim lokacijama i zalihama, koje su, takođe, razvrstane u više celina.

Za kupovinu svake pojedinačne celine zainteresovani kupci do 23. marta mogu da otkupe dokumentaciju te da uplate depozit ili polože bankarsku garanciju. Prijave za učestvovanje u nadmetanju podnose se do 25. marta, a nadmetanje je zakazano za 30. mart.

