Mali vodič kroz izbore: Kako da proverite da li ste u biračkom spisku

Vanredni parlamentarni izbori očekuju nas 3. aprila ove godine. Građani i građanke koji žive na teritoriji grada Kruševca, a koji žele da provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak, to mogu da urade odlaskom u Gradsku upravu u kancelariju broj 27, gde će biti izložen deo Jedinstvenog biračkog spiska koji se odnosi na teritoriju našeg grada. Još jedan od načina provere biračkog spiska je preko linka Ministarstva države uprave i lokalne samouprave

Birački spisak biće zvanično zaključen 18. marta 2022. godine, a ovo su mogućnosti koje građani do tada imaju:

Pravo upisa u Jedinstveni birački spisak imaju maloletni građani koji biračko pravo stiču na dan održavanja izbora, odnosno 3. aprila 2022. godine.

Interno raseljena lica, sa prebivalištem na teritoriji grada Kruševca, zahtev za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska mogu podneti Gradskoj upravi svakog radnog dana od 7 i 30 do 20 časova, te subotom i nedeljom od 7 do 15 časova, sve do 18. marta.

Takođe, do 12.marta, građani i građanke mogu da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Ljudi sa boravištem u inostranstvu mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu. Takav zahtev moguće je podneti do 12.marta preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

S.M.