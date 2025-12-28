Neradni dani na početku 2026.

Početak 2026. godine donosi više neradnih dana, što će mnogima omogućiti da spoje praznike sa vikendima, naprave kraći odmor ili lakše isplaniraju porodične i verske obaveze. Kao i prethodnih godina, neradni dani su raspoređeni prema državnim i verskim praznicima, uz posebna prava za pripadnike različitih verskih zajednica

Nova godina se obeležava 1. i 2. januara, koji u 2026. godini padaju u četvrtak i petak, što praktično znači produženi vikend i lakši povratak u radni ritam nakon praznika. Pravoslavni Božić, 7. januar, pada u sredu i predstavlja još jedan neradni dan sredinom prve radne sedmice u godini.

Tokom februara, Dan državnosti Srbije obeležava se 15, 16. i 17. februara. S obzirom na to da ovi datumi obuhvataju i vikend, građani će imati više uzastopnih slobodnih dana, što je česta prilika za kraća putovanja ili porodična okupljanja.

Pripadnici islamske zajednice imaju pravo na neradan dan 20. marta, kada se obeležava prvi dan Ramazanskog bajrama. U aprilu slede uskršnji praznici za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, koji se obeležavaju od 3. do 6. aprila, od petka do ponedeljka.

Neradni dani u 2026. godini mnogima će omogućiti bolju organizaciju vremena, posebno onima koji rade u zahtevnim uslovima ili planiraju putovanja unapred.