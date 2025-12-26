Vreme: Do kraja godine hladno i vetrovito

Danas pretežno oblačno i suvo. Vetar slab zapadni i severozapadni, na istoku zemlje u drugom delu dana umeren i jak. Najviša temperatura od 1 do 5 °C, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

U Kruševcu je oblačno sa temperaturom od -1°C u jutarnjim satima, dok duva vetar iz pravca zapad-jugozapad brzine 1 m/s.

Za vikend i početkom sledeće sedmice ujutru slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 do 6 °C.

U subotu postepeno razvedravanje. Od nedelje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega i uz umeren i jak severozapadni vetar.