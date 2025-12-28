Godišnji koncert crkvenog hora Boško Jugović
Postavljeno: 28.12.2025
U ponedeljak, 29. decembra u 19 časova u hramu Svete Trojice u Trsteniku biće održan godišnji koncert crkvenog hora Boško Jugović
Crkveni hor Boško Jugović formiran je 1870. godine kao muško pevačko društvo, a poslednje tri decenije, osim na bogosluženjima u hramu Svete Trojice, učestvuje i na svim značajnijim manifestacijama u Trsteniku.
Hor Boško Jugović imao je prekid u radu, a obnovljen je 1989. godine.
O. M.
Akcija „Treće dete“: Dodeljene poklon čestitke bebama iz višečlanih porodica
Komentari