U ponedeljak, 29. decembra u 19 časova u hramu Svete Trojice u Trsteniku biće održan godišnji koncert crkvenog hora Boško Jugović

Crkveni hor Boško Jugović formiran je 1870. godine kao muško pevačko društvo, a poslednje tri decenije, osim na bogosluženjima u hramu Svete Trojice, učestvuje i na svim značajnijim manifestacijama u Trsteniku.

Hor Boško Jugović imao je prekid u radu, a obnovljen je 1989. godine.

O. M.