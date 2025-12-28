Centar za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa Podružnicom Društva za srpski jezik i književnost Rasinskog okruga raspisao je Svetosavski literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na teme: Svetosavlje u mom okruženju; Sveti Sava – put istine, znanja i dobrote; i Hram Svetog Save – priča o opstajanju i večitom trajanju našeg naroda

Prva tri rada u obe kategorije biće nagrađena prigodnim poklonima i zahvalnicama.

Uslovi konkursa:

1. Književni radovi mogu biti prozni ili poetski. 2. Najmanje jedna strana teksta, a najviše dve, formata A4, ćirilični font 12. 3. Radovi moraju biti potpisani; ime i prezime učenika, razred i odeljenje, ime i prezime nastavnika mentora, naziv škole.

Škola može da pošalje najviše pet originalnih i samostalnih radova. Radove je potrebno proslediti na adresu Centra za stručno usavršavanje Kruševac na mejl: [email protected] najkasnije do 20.01.2026. godine, sa naznakom za Svetosavski literarni konkurs.

Rezultati konkursa biće objavljeni 22.01.2026. godine.

O. M.

Foto: Narodna biblioteka „Sveti Sava“