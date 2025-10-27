Mlade rukometašice Napretka plasirale se u Super ligu Srbije

Postavljeno: 27.10.2025

Mlade rukometašice Napretka (W-16) izborile su plasman u Super ligu Srbije sa tri pobede i jednim nerešenim rezultatom na dva kvalifikaciona turnira

Na turniru u Vranju igrale su nerešeno sa Naisom iz Niša 17:17 i pobedile domaću ekipu Vranja sa 8:17.

Sve devojčice GŽRK Napredak-12 koje su bile u sastavu u Vranju su i nastupale za svoj tim na ovom turniru, tako su tako dale doprinos plasmanu u najkvalitetniji rang takmičenja u Srbiji.

Odbojkašice Napretka posle velike borbe savladale Takovo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
27. oktobar 2025., 13:40
 

Uglavnom vedro
13°C
Apparent: 11°C
Pritisak: 1006 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.9 m/s WSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top