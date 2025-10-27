Mlade rukometašice Napretka plasirale se u Super ligu Srbije

Mlade rukometašice Napretka (W-16) izborile su plasman u Super ligu Srbije sa tri pobede i jednim nerešenim rezultatom na dva kvalifikaciona turnira

Na turniru u Vranju igrale su nerešeno sa Naisom iz Niša 17:17 i pobedile domaću ekipu Vranja sa 8:17.

Sve devojčice GŽRK Napredak-12 koje su bile u sastavu u Vranju su i nastupale za svoj tim na ovom turniru, tako su tako dale doprinos plasmanu u najkvalitetniji rang takmičenja u Srbiji.