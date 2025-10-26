Odbojkašice Napretka posle velike borbe savladale Takovo

Odbojkašice Napretka su u 3. kolu Prve lige Srbije u Kruševcu posle velike borbe i utakmice koja je odigrana u pet setova savladale ekipu Takovo Helios iz Gornjeg Milanovca sa 3:2 (25:15, 23:25, 19:25, 25:22, 15:12)

U dosadašnjem delu prvenstva odbojkašice Napretka su osvojile 6. bodova i nalaze se na 5. mestu na tabeli.

U narednom, 4. kolu, igraju u Čačku protiv ekipe Borca. Taj susret je na programu 01/02.11.