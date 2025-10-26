Odbojkašice Napretka posle velike borbe savladale Takovo

Postavljeno: 26.10.2025

Odbojkašice Napretka su u 3. kolu Prve lige Srbije u Kruševcu posle velike borbe i utakmice koja je odigrana u pet setova savladale ekipu Takovo Helios iz Gornjeg Milanovca sa 3:2 (25:15, 23:25, 19:25, 25:22, 15:12)

U dosadašnjem delu prvenstva odbojkašice Napretka su osvojile 6. bodova i nalaze se na 5. mestu na tabeli.

U narednom, 4. kolu, igraju u Čačku protiv ekipe Borca. Taj susret je na programu 01/02.11.

Rukometašice Napretka poražene od Bekamenta

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. oktobar 2025., 15:43
 

Lagan sneg
13°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1011 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 1.3 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top