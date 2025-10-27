Košarkaši Kruševca pobedili, Napretka izgubili

U okviru 4. kola Prve regionalne lige Zapad košarkaši Kruševca su nastavili pobednički niz savladavši, pred svojim navijačima, Smederevo rezultatom 88:66

Ovo je četvrta pobeda Kruševca i sa maksimalnim brojem pobeda se nalaze na deobi prvog mesta sa ekipom Svilajnca.

Drugi predstavnik u ovom rangu takmičenja iz Lazarevog grada, ekipa Napretka, pretrpela je poraz od Sloge u Lapovu sa 89:80.

Košarkaši Napretka imaju samo jednu pobedu i tri poraza u dosadašnjem delu prvenstva.

U narednom kolu 1/2. novembra ekipa Kruševca gostuje timu Plane u Velikoj Plani, dok Napredak dočekuje Šabac.