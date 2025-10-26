Mošti Svetih Zosima i Jakova sutra stižu u Majdevo

Postavljeno: 26.10.2025

Delovi moštiju Svetog Zoasima i Jakova tumanskih biće prenete u crkvu Svete Petke u Majdevu u ponedeljak 27. oktobra. Vernici će imati priliku da se do 30. oktobra poklone moštima svetaca

Paroh majdevski, protojerej Hadži Veroljub Blagojević obaveštava verni narod da će Blagoslovom Božijim, molitvenim pokroviteljstvom i zastupništvom Svetih Božijih ugodnika Zosima i Jakova tumanskih čudotvorca, Blagoslovom Visokopreosvećenih Mitropolita kruševačkog G. Davida i braničevskog G. Ignatija, ljubavlju i dobrotom Visokoprepodobnog Arhimandrita Oca Dimitrija, Igumana manastira Tumana, delovi Moštiju Svetog Zosima i Jakova tumanskih biće prenete u majdevsku parohiju, u Crkvu Svete Petke u Majdevu, u periodu od ponedeljka 27.oktobra do četvrtka 30.oktobra 2025.godine, na Blagoslov, radost, utehu, pomoć, isceljenje i ljubav svih vernika i naroda Božijeg.

Tim Bogougodnim povodom obaveštavamo i pozivamo sve na ovaj jedinstven i veličanstven sabor prenosa Svetih Moštiju ovih divnih Svetitelja Božijih, da im zablagodarimo, sa njima podelimo zahvalnost i sve ono što nas obremenjuje i opterećuje i proslavimo Gospoda Boga koji je divan u Svetima Svojim.

Svakodnevno će se služiti Sveta Božanska Liturgija od 8 sati i večernje Bogosluženje sa Akatistom od 17 sati.
U sredu od 17 sati služiće se Sveta Tajna Jeleosvećenja (velika molitva za zdravlje i isceljenje duše i tela).

U ovom periodu, obogaćeni darom Svetih Moštiju Svetitelja Božijih Zosima i Jakova, proslavićemo dva značajna i velika Praznika: praznik Prepodobne Petke, 27. oktobra (hramovna Slava brvnare Crkve) i praznik Svetih Vrača Kozme i Damjana arabijskih, 30.oktobra.

Izvor i foto: jefimija.tv

Poskupelo gorivo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. oktobar 2025., 20:30
 

Lagan sneg
12°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1011 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 0.9 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top