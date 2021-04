Prema revidiranim podacima, u odnosu na pre pet dana, broj preminulih od korona virusa povećan je za 26, tako da je u Rasinskom okrugu zvanično do sada ovaj virus odneo 518 života

Kako objašnjavaju u kruševačkom Zavodu za javno zdravlje, podaci o broju preminulih od korona virusa dopunjuju se onako kako pristižu, a dešava se da prijave stižu i sa zakaženjenjem od mesec dana i duže. To znači da broj preminulih između dva preseka stanja ne može da se vezuje za određen vremenski period. Do danas, prema prijavama koje su stigle iz zdravstvenih ustanova, u Rasinskom okrugu je od posledica korona virusa preminulo 518 ljudi- 340 muškaraca i 178 žena.

Tokom prethodna 24 sata korona virus potvrđen je kod 69 ljudi, a najviše novoobolelih je iz Kruševca, njih 34. U Trsteniku novozaraženih je deset, u Aleksandrovcu devet, u Varvarinu osam, Ćićevcu pet, najmanje u Brusu, gde su za jedan dan obolela tri lica.

Ukupno, od početka epidemije, u Rasinskom okrugu korona virus je potvrđen kod 20.597 ljudi, a izlečenim do sada se smatra 17.946.

U Opštoj bolnici Kruševac trenutno su zbog tog virusa na lečenju 62 pacijenta, petoro manje u odnosu na prethodni dan. U Kovid bolnici hospitaizovana su 193 pacijenta, od kojih je 11 priključeno na aparate za veštačku ventilaciju.

U poslednja 24 sata, bitku sa koronom u toj bolnici izgubilo je dvoje ljudi.

D.P.

Još 26 preminulih u Okrugu

