IT Festival za decu u Kulturnom centru

Festival informacionih tehnologija za decu održaće se od 25. do 29. jula na Platou ispred Kulturnog centra. Tema prvog IT festivala je bezbednost dece u oblasti digitalnih tehnologija i interneta, a mogu da učestvuju deca do 14 godina

U okviru takmičenja za decu i roditelje biće održane dve radionice, jedna o bezbednosti na internetu i druga o programiranju i robotici. Mladi će se iz dana u dan takmičiti u kvizu znanja, a najuspešniji će 29. jula osvojiti nagrade: dron Star Wars, sklopivu bluetooth tastaturu sa touchpad-om ili pametnu fitnes narukvicu.

Roditelji mogu svoju decu prijaviti na e-mail: [email protected] ili telefon 037/ 423-025 ili svakog dana trajanja Festivala, na licu mesta, pre početka kviza u periodu od 19 časova.

Organizatori festivala: Kulturni centar Kruševac, Škola kompjutera i robotike Moj genijalac, UG Fabrika umetnosti.

Prijatelji Festivala: JKP Vodovod Kruševac, MS COMP Kruševac.

M.S.